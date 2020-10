Kimberly Loaiza montre Kima lors de ses vacances à la plage | Instagram

Kimberly loaiza il a montré sa belle fille Kima Alors qu’il était sur la plage, ils profitaient du sable à Veracruz, les vidéos sont devenues très populaires bien qu’il les ait publiées sur son compte Instagram à travers ses histoires.

Kima Sofía Pantoja Loaiza est la première fille de youtubeurs et de chanteurs, ainsi que des personnalités Internet Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza, elle a actuellement un an et ils sont une célébrité dans les réseaux sociaux grâce à la popularité de leurs parents.

Dès l’annonce de sa grossesse, la petite fille est devenue célèbre, vous savez sûrement que les interprètes Kimberly et Juan de Dios de “Bye bye” ont des millions de followers, qui sont constamment excités par les nouvelles que les célébrités partagent avec eux juvéniles.

Kimberly Loaiza a 22 ans et Juan de Dios Pantoja 24 respectivement, ils sont devenus de très jeunes parents mais ils ont tous deux été extrêmement responsables et excellents dans l’éducation de leur petite fille même si elle n’a qu’un an.

À travers leurs vidéos, histoires et photographies, nous avons vu comment ils se mettent en quatre pour leur petite fille en plus de les nourrir correctement, en ayant des jeux qui développent leur intellect et le plus important de tout l’amour et l’attention qu’un père devrait toujours avoir avec ses enfants, C’est quelque chose qui les caractérise beaucoup tous les deux, car même s’ils ont des gens qui aident à prendre soin de leur fille, ils ne la négligent jamais.

À des occasions constantes, nous avons vu que le petit Kima Elle accompagne toujours ses parents, que ce soit pour des voyages d’affaires et encore plus pour des voyages d’agrément ou des vacances, alors qu’elle n’avait que quatre mois elle voyageait à Paris avec ses parents et une partie de sa famille, ce voyage était dû au fait que Kimberly Loaiza avait été invitée à un défilé de mode de la marque SHEIN.

Tout au long de leur courte année et des 9 mois de leur grossesse, les chanteurs ont sorti des vidéos dédiées à leur fille, ainsi que des chansons qui ont abouti au grand amour que Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza ont pour leur fille bien-aimée. , qui chaque jour devient chose plus belle que nous pouvons apprécier dans les apparitions constantes je joins à Kim et Juan.

Les vidéos que j’ai partagées Kimberly loaiza Dans ses histoires, Kima apparaît assise sur le sable jouant avec un seau et une pelle, elle semble mouillée car ses cheveux sont mouillés, elle porte un très beau maillot de bain une pièce bleu turquoise avec des volants sur les côtés.

Dans la deuxième vidéo, vous ne pouvez plus voir son visage, mais une partie de son petit pied peut être vue pendant qu’il joue avec un bâton dans le sable, une partie du magnifique coucher de soleil est également montrée dans le Plage les tons chauds révèlent un cadre romantique et agréable.

Il y a plusieurs comptes sur Instagram dédiés à la petite Kima ainsi qu’à ses parents, ces comptes sont faits par ses fans, qui sont des millions, les gens, bien que la plupart soient des adolescents, sont ceux qui adorent le couple qui est aussi connu comme le équipe Jukilop.

Dans environ cinq jours, il lancera une nouvelle ligne de la marque SHEIN dans laquelle il collaborera Kimberly loaizaLe 26 octobre, cette ligne de vêtements sera disponible qui rendra sûrement fous des millions de fans de La Lindura Mayor, cette nouvelle a été partagée par la propre marque de SHEIN sur ses comptes de médias sociaux.

Je suis tellement heureuse et fière de Kim pour tout ce qu’elle accomplit, elle ira de plus en plus loin. Je suis sûr que ce nouveau projet sera un succès, Dieu est avec vous Kimberly Loaiza nous vous aimons et nous vous soutiendrons toujours dans tout, a écrit @ ashleyrenteria sur Twitter.

