Kimberly Loaiza montre sa silhouette dans la piscine | Instagram

La youtuber, femme d’affaires, mannequin et figure internet Kimberly loaiza Il a téléchargé ses histoires sur Instagram une vidéo où il était dans la piscine, dans laquelle vous pouvez voir qu’il montre ses charmes.

De nos jours, toute publication ou actualité que La Lindura Mayor partage avec ses followers, les nouveaux projets, photographies ou vidéos deviennent populaires et l’interprète de “Me perdiste” a réussi à gagner le cœur de ses fans en très peu de temps.

Le couple de Juan de Dios Pantoja est devenu une célébrité grâce à sa popularité sur les réseaux sociaux, YouTube et Tik tok, ils sont aujourd’hui l’une des personnalités avec le plus grand nombre de followers dans chacun de leurs comptes numériques.

Kimberly loaiza Il a réalisé ce que très peu, et a même dépassé de loin son partenaire et père de sa fille Kima Sofía.

Pour les internautes, la rencontrer ou avoir des nouvelles d’elle est assez passionnant, du simple fait de se sentir connecté, ceci grâce à ses publications quotidiennes sur ses stories Instagram ou ses vidéos Tik tok.

Curieusement, saviez-vous que Kimberly loaiza fait partie des tiktokers avec le plus grand nombre de followers sur son compte, cette liste est la top mondiale et récemment cette liste a été mise à jour en fonction des données présentées, l’interprète de “Don’t be jalous” est à la 17ème place niveau mondial.

Elle compte actuellement 29,4 millions d’abonnés sur Tik tok, Kimberly Loaiza a surpassé de grandes personnalités telles que Dwayne Jhonson et Selena Gomez, un autre fait intéressant est que dans le top 50 mondial il n’y a que deux Mexicains sur cette liste, Kimberly Loaiza et Rodrigo Contreras dans le 50e place avec 20,3 millions de followers.

Elle publie constamment des vidéos qui sont pour la plupart seules, suivies de collaborations avec ses amis, les vidéos avec Juan de Dios Pantoja sont un peu plus rares et elle en a également partagé avec Kima qui sont en fait beaucoup moins nombreuses mais ceux qui attirent le plus l’attention de leurs fans.

Dans la vidéo récente qu’elle a partagée, elle apparaît dans la piscine, elle porte un maillot de bain noir avec des détails plissés, elle est également accompagnée d’un minuscule collier de perles, bien que la vidéo dure quelques secondes, elle est vraiment belle malgré non maquiller.

Sûr que Kimberly loaiza Bientôt, elle deviendra femme d’affaires, nous en sommes sûrs car lors d’un entretien avec le youtubeur américain James Charles a révélé qu’il travaillait avec une marque de cosmétiques et bien qu’il n’ait pas fourni plus d’informations, on pense qu’il lancera une palette d’ombres et Ce sera un design exclusif et surtout très chic comme elle.

Pendant quelques semaines à la fois Kimberly loaiza comme Juan de Dios Pantoja, ils ont partagé une vidéo où ils ont parlé de très bonnes nouvelles, sur lesquelles ils ne pouvaient apparemment pas donner beaucoup d’informations, quelques jours plus tard, la youtubeuse a sorti sa chanson “Do it”, mais on pense que ce n’était pas la seule surprise qu’il a préparé pour ses fans.

Sûrement avec cette croissance exponentielle que la jeune femme a connue depuis qu’elle est entrée dans le monde Internet et a partagé sa première vidéo sur YouTube chanteur La jeune femme de 22 ans a non seulement grandi en tant que personnalité des médias numériques, mais aussi en tant que femme et femme professionnelle.

C’est peut-être la raison pour laquelle ses fans lui restent fidèles, car malgré le fait qu’elle ait réussi à avoir une grande richesse et des opportunités pour se surpasser, voyager et faire toutes sortes de projets, elle ne laisse jamais de côté ceux qui l’ont aidée à tout donner et chacun de ces pas, ses admirateurs.

