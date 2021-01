Kimberly Loaiza montre son ventre! en maillot de bain rouge | Instagram

Chaque jour qui passe plus près de Kimberly loaiza Pour avoir son bébé avec elle et son mari Juan de Dios Pantoja, il est plus qu’évident qu’à ce moment-là, elle veut montrer davantage son ventre bombé et bien sûr elle l’a fait à travers un maillot de bain rouge.

Depuis que La Lindura Mayor a annoncé la nouvelle qu’elle était Enceinte (bien que beaucoup le soupçonnaient déjà) les internautes et les fans de Kim Loiaza étaient trop excités, bien sûr qu’à certaines occasions, il était plus qu’évident d’identifier sa grossesse mais le couple est resté ferme jusqu’à environ sept mois.

Kimberly loaiza Il est rapidement devenu une icône non seulement de la musique mais aussi des réseaux sociaux, en tant que mannequin, youtuber et célébrité mexicaine en plus de tiktoker, pour beaucoup, il est plus que surprenant de constater qu’en si peu de temps il a réalisé tant d’avancées et de reconnaissances. non seulement du public mais aussi des médias, son nom est aujourd’hui synonyme de tendance.

Non seulement sa croissance professionnelle est celle qui a attiré l’attention de tout le monde, mais aussi les critiques constantes qu’il a reçues avec son partenaire qui, beaucoup prétendent avoir été infidèle à plus d’une occasion, comme vous vous en souviendrez en 2020, ils étaient impliqués dans un conflit fort. avec Lizbeth Rodríguez lié précisément à une infidélité.

Si vous êtes un fan de l’équipe Jukilop, vous saurez qu’en peu de temps ils ont réussi à se réconcilier et encore Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja étaient à nouveau ensemble, la même chose s’est produite lors de sa grossesse, beaucoup ont affirmé qu’ils s’étaient déjà réconciliés, mais ce n’est que lorsque Kim a partagé une vidéo où elle a révélé toute la vérité.

Bien que le couple soit quelque peu controversé, cela est en grande partie dû au public divisé, il y a ceux qui les adorent et d’autres qui ne les adorent tout simplement pas, mais le succès des deux ne peut être nié, en particulier celui de La Lindura Mayor, qui est pour ayez votre deuxième enfant.

Dans chaque opportunité qu’elle a, elle présume son ventre, nous pourrions immédiatement identifier que son bébé serait un garçon, car sa grossesse la forme et aussi ses changements physiques étaient totalement différents de ceux qu’elle avait quand elle attendait Kima, son visage et son ventre étaient visibles. plus net.

Comme tous les tiktoker Kimberly loaiza Elle ne pouvait pas laisser passer l’occasion de montrer sa belle silhouette de mère tout en enregistrant ses vidéos, la plus récente qu’elle ait faite en portant un maillot de bain une pièce noir.

À ce jour, l’interprète de “Bye bye” a plus de 34 millions 700 mille abonnés, pour avoir ce chiffre a étonnamment pris environ 12 mois, récemment, elle a terminé un an avec son compte TIC Tac et il en avait déjà 33 millions, il ne fait aucun doute que sa popularité semble n’avoir aucune limite, c’est quelque chose d’assez choquant.

Devenez l’un des influenceurs les plus importants au Mexique Kimberly loaiza Elle fait également partie des femmes pour lesquelles des millions d’adeptes attendent avec impatience la naissance de leur enfant, son premier-né Kima est aussi toute une personnalité, ce deuxième bébé devrait l’être encore plus.

Apparemment, le bébé qui jusqu’à présent ne sait pas quel sera son nom (il y a ceux qui assurent qu’il s’appellera Juan) va naître fin février et début mars, on l’a vu dans la dernière vidéo de l’échographie qu’ils ont partagée sur leur chaîne YouTube où Kima le regarda pour la première fois.

Le couple n’a pas encore donné de date pour la naissance, ce sera sûrement une surprise pour leurs fans comme ils le font habituellement.

