Kimberly Loaiza montre une poupée identique à elle, dans le défi «Do it»

La youtuber, la chanteuse et personnalité Internet Kimberly Loaiza a partagé avec enthousiasme une vidéo sur son compte Tik Tok où l’un de ses followers a lancé son défi “Fais le“avec une poupée identique à elle.

Aussi connu comme la plus grande gentillesse Kimberly loaiza est devenu l’un des influenceurs les plus importants de tout le Mexique, non seulement dans ses réseaux sociaux, mais aussi dans TIC Tac et YouTube.

Étonnamment, Kimberly Loaiza est aussi un couple Juan de Dios Pantoja Elle a stupéfié des millions de personnes, peut-être beaucoup ont douté de son talent car elle a commencé comme une youtubeuse qui a enregistré des vidéos comiques pour sa chaîne, toujours accompagnée de Juan de Dios ou de ses amis.

Tout au long de ces trois ans et demi, elle a réalisé ce que de nombreux youtubeurs, chanteurs et influenceurs n’ont pas pu faire depuis plus longtemps, Kimberly a été critiquée à certaines occasions, mais cela ne l’arrête pas du tout et continue de lancer le succès après succès parce que vous avez toujours le soutien de vos proches.

En des occasions constantes, il est directement comparé à la pluie qui jusqu’à récemment était le YouTuber avec le plus de followers, pendant quelques semaines l’interprète de “You lost me” a réussi à le surmonter.

Pour la mère de la belle Sofia, cela a été une fortune d’avoir ses followers, car c’est grâce à eux qu’elle a largement réussi à être reconnue mondialement non seulement sur YouTube mais aussi sur Tik Tok et en même temps en tant que chanteuse.

Loaiza est constamment reconnaissante envers ses partisans et ne se lasse pas de le faire et de toujours leur envoyer des bénédictions, aussi parfois elle s’est donnée à la tâche pour la remercier en tirant au sort des cadeaux et en les envoyant.

La vidéo qui a été récemment partagée sur son compte Tik Tok montre un double écran sur le premier est Kimberly et le second est une vidéo d’une personne qui fabrique une poupée gurumi, la nouvelle mode de fabrication de poupées tissées, en arrière-plan joue le chanson de “Do it” de Kimberly Loaiza et la personne montre les étapes pour tisser une poupée qui lui ressemble dans l’une des scènes de la chanson de La Lindura Mayor.

La vidéo sur Tik tok a ajouté plus de 800 000 likes et environ 5 275 commentaires, parmi lesquels certains de ses fans les plus fervents se démarquent.

L’interprète de “Bye bye” en collaboration avec Juan de Dios Pantoja est parmi les premières places mondiales en termes du plus grand nombre de followers sur Tik tok, la chose surprenante est qu’elle a réussi à le faire en quelques mois, son compte a été ouvert en février cette année.

Bonjour, tu me remplis toujours d’énergie, tu es la meilleure Kim “,” Elle était belle comme toi “,” J’ai vraiment adoré cette chanson et je l’écoute tous les jours “, sont quelques-uns des commentaires que Loaiza a reçus dans sa publication.

Il semble que Kimberly Loaiza soit devenue une mine d’or à part entière, car ses chansons deviennent peu à peu virales elle a grimpé le succès auprès de sa famille et grâce aussi au soutien de ses fans, probablement dans peu de temps elle va conquérir États-Unis et pourquoi pas d’autres pays.

Il a récemment partagé dans une interview avec le youtubeur James Charles qu’il avait de nouveaux projets que ses admirateurs aimeraient sûrement, parmi lesquels une collaboration avec une marque de maquillage, lançant peut-être ses propres palettes de maquillage, ombres ou rouges à lèvres, s’aventurant ainsi. carrément dans le monde des affaires comme son associé Juan de Dios Pantoja.

