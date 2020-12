Kimberly Loaiza pourrait-elle envoyer un message à tous ses ennemis? | Instagram

Connu sous le nom de La Lindura Mayor, l’interprète de “Apaga la luz” Kimberly loaiza Dans sa publication la plus récente, elle a partagé une photo avec laquelle elle pourrait envoyer un message à ses ennemis, même si nous savons qu’elle n’est généralement pas une personne conflictuelle.

À seulement 23 ans Kimberly loaiza Elle a rapidement commencé à devenir célèbre, a commencé sa carrière en tant que créatrice de contenu sur YouTube, plus tard elle s’est aventurée dans la musique, le mannequinat et avec son mari, elle est devenue femme d’affaires.

L’épouse de Juan de Dios Pantoja est constamment parmi les tendances des réseaux sociaux en particulier sur Twitter, le 22 décembre, cela s’est reproduit lorsqu’elle a été nommée première créatrice de contenu au Mexique.

Comme toute autre célébrité a connu des hauts et des bas, il n’est pas rare que certaines personnes tout au long de sa carrière l’aient critiquée ou voulaient à cette fin tronquer ses rêves, cependant, grâce à la persévérance, ainsi que son partenaire et sa famille, elle a réussi aller de l’avant.

Kimberly loaiza C’est une jeune femme douce et sage qui, bien qu’à certaines occasions, elle se soit avérée extrêmement coquette, cela s’est développé au fil des ans à mesure qu’elle mûrit, cependant, elle est généralement une femme douce et aimante, en particulier avec sa fille Kima et bientôt son deuxième fils dont Nous espérons avoir de ses nouvelles très bientôt, car il est sur le point d’accoucher.

Au fil du temps, Kim Loaiza a appris à être plus forte et moins inquiète face aux commentaires négatifs qu’elle faisait à sa personne, alors même si certains prétendaient que son mari l’avait “gérée”, elle a pris sa propre défense, mentionnant qu’elle était libre. décider par elle-même et n’avoir besoin de personne d’autre, cela a été très applaudi par ses fans qu’elle appelle ses «mignonnes».

Lorsque la fleur fleurit, les abeilles arrivent sans y être invitées », a-t-il écrit dans son message.

Il y a environ 22 heures Kimberly loaiza Elle a partagé sur son Instagram officiel deux photos où elle est vraiment belle, quelque chose de déjà commun et naturel en elle, cette phrase pourrait être interprétée comme un message clair pour les haineux, qui quand ils voient qu’elle accomplit de grandes choses dans sa vie et sa carrière, ils veulent immédiatement “se rapprocher” et avoir un peu de ce miel (au sens figuré) mais dans le mauvais sens.

L’une de celles qui pourraient être considérées comme ses dernières attaques contre sa personne est qu’il y aurait des photographies qu’il aurait envoyées à Juan de Dios Pantoja à l’époque, elles étaient apparemment assez privées, alors il a lui-même allégué que dans le cas où elles étaient Pour filtrer, il prendrait des mesures légales, il prétend que c’est la société Badabun qui les a sortis de son téléphone.

Pour cela, JD Pantoja a également désigné Lizbeth Rodríguez comme l’un des responsables, qui apparemment dans certaines photographies apparaît montrant des dossiers avec le nom “Jukilop”, toute cette question n’a pas été clarifiée et ce ne sont que des hypothèses.

Pourtant, malgré tout ce conflit qui a surgi, Kimberly Loaiza ne cesse de briller, que ce soit sur Twitter, Instagram, YouTube et même Tik tok où elle est aussi une célébrité et fait partie des personnalités avec le plus grand nombre de followers au niveau. dans le monde entier, il ne fait aucun doute que l’interprète de “Bye bye” est une femme imparable.

Je ne sais pas pourquoi ils détestent toujours @KimberlyLoaiza_ elle est la moins controversée elle veut juste être heureuse avec @Juandedios_P et ses enfants Ceux qui essaient de rendre leur vie impossible sont ceux qui les envient s’ils pouvaient réussir et ils ne l’ont pas fait “ont-ils écrit sur Twitter.

