Kimberly Loaiza pourrait se retrouver dans une profonde dépression!

On dit que la chanteuse, youtuber, tiktoker et femme d’affaires Kimberly loaiza connue internationalement sous le nom de La Lindura Mayor pourrait traverser une la dépression à ce moment, cela a été déclaré dans une vidéo récemment.

Kimberly loaiza Elle a commencé dans le monde de Youtube il y a environ 4 ans, tant d’efforts et de dévouement ont porté ses fruits, car il y a quelques jours, Google l’a reconnue comme la créatrice de contenu numéro un dans tout le Mexique, cette reconnaissance est l’une des nombreuses réalisations de la belle femme d’affaires. , surtout pendant ce 2020, bien qu’en réalité il y ait eu des hauts et des bas tout au long de ces mois.

Pendant quelques jours, Juan de Dios Pantoja lui-même a partagé un Tweet dans lequel il a révélé qu’il avait des photographies qui Kimberly loaiza À ce moment-là, sa petite amie l’a envoyé, avant cela et affirmant que le contenu de son téléphone avait été volé par la société Badabun, dans sa publication, il les a directement accusés ainsi que Lizbeth Rodríguez, au cas où ces images auraient été divulguées.

Bien que l’interprète de «Turn off the light» soit devenue une célébrité, non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi sur Tik tok et YouTube, il se pourrait que tout ce qu’elle traverse ne soit pas une bonne vous affecte beaucoup surtout parce que c’est Enceinte.

Juan de Dios Pantoja, son mari et père de sa fille Kima et du bébé que nous allons bientôt rencontrer (du moins on l’espère) a constamment été très favorable en termes de critiques et de commentaires négatifs qu’ils ont faits à l’égard de l’amour de sa vie.

Le 23 décembre, une vidéo a été partagée sur YouTube sur la chaîne Es Neta, menée par “Alerte Kimberly Loaiza pourrait être en forte dépression”, la nouvelle peut être vue à partir de la minute 7:22.

Espérons que cela n’affecte pas la grossesse, espérons-le et ce bien », a écrit un internaute.

Dans la vidéo, ils font référence à certaines histoires partagées par Juan de Dios Pantoja, où certains utilisateurs de Tik tok utilisent l’un des audios de Kimberly loaizaEn conséquence, ils ont d’excellents résultats dans les vues, l’interprète de “Táctica” fait un grand effort pour montrer que tout ce que Kim Loaiza fait a toujours une récompense.

Avant la publication La Lindura Mayor, à son tour, a partagé quelques mots dans ses histoires en remerciant son mari pour tout le soutien qu’il lui a apporté, la chose curieuse était les “emojis” qu’elle utilisait, car pour beaucoup de gens, ils sont plus enclins à la tristesse que de vous remercier.

Il serait possible que par le fait qu’elle écoute la possibilité que le contenu privé d’elle et de Juan de Dios fuit comme cela s’est produit avec tant de célébrités, elle soit très consciente de tout ce qui est publié ces jours-ci.

Kimberly Loaiza s’est avérée être une jeune femme prudente et dévouée, ce n’est pas pour rien que nous trouvons son nom lié aux grandes marques de beauté et même de vêtements, car elle a récemment lancé une ligne de vêtements en collaboration avec la société SHEIN.

Une autre des réalisations qu’elle a eues au cours de ce 2020 est qu’elle et son mari ont lancé leur propre téléphone portable, il y a quelques semaines et bien qu’ils n’aient pas partagé comment ils vont ou s’ils ont été acceptés par leurs abonnés, nous espérons qu’ils réussiront, ainsi que d’autres projets qu’ils ont entrepris ensemble.

Kimberly Loaiza, en compagnie de sa famille qui l’aime autant que ses «mignonnes», réussira sûrement à bien se débrouiller, comme elle l’a toujours fait.

