Kimberly Loaiza répond à 10 questions extrêmes de ses fans! | Instagram

La nouvelle vidéo qu’il a récemment partagée sur sa chaîne YouTube officielle Kimberly loaiza a décidé de répondre aux questions en utilisant seulement deux options, nous vous en présentons 10 qui vous surprendront sûrement.

Kimberly Loaiza a constamment fait des vidéos de certains défis extrêmes, ou des réponses à des questions, mais à quelques reprises nous avons vu faire cette dynamique le titre de sa vidéo était “QUE PRÉFÉREZ-VOUS? EXTREME (décisions très difficiles) Kimberly Loaiza”.

Bien qu’il y ait eu plusieurs questions qui ont été posées, nous allons vous présenter ce que nous considérons comme étant celles qui ont eu le plus d’impact, la vidéo a été partagée vendredi 20 novembre dernier, un jour après son lancement, elle en compte déjà plus de trois millions et demi vues.

Il y avait des questions qui Kimberly loaiza C’était facile de répondre, il l’a fait immédiatement, mais dans d’autres, il ne trouvait pas pourquoi choisir, c’était vraiment très difficile pour lui de se décider et quand il l’a fait, il a donné la raison pour laquelle il l’avait fait.

Tout au long de la vidéo on retrouvera l’interprète de “Tu m’as perdu” un peu indécise quant à ses réponses et même mal à l’aise sa phrase “Il n’y a pas” est apparemment devenue assez populaire tout au long des presque 20 minutes que dure sa vidéo.

Ses partisans ont immédiatement commencé à écrire dans la boîte de commentaires d’autres défis qu’ils aimeraient qu’il fasse, en plus d’envoyer beaucoup de bénédictions et d’amour à Kimberly Loaiza et à son mari Juan de Dios Pantoja qui a joué un rôle important dans cette vidéo, comme c’était le cas. qui l’accompagnait ainsi qu’un de ses meilleurs amis, la Super Trout.

C’est moi ou Kim dans cette vidéo a été cruelle envers Juan hahahaha, une minute de silence pour Juan », a écrit un internatua.

Ensuite, nous vous montrons les questions que nous considérons les plus importantes et les plus impressionnantes, bien que si vous le souhaitez, vous pouvez également regarder la vidéo, nous vous laissons tout de suite:

1

J Balvin ou Daddy Yankee

Pour Kimberly, ce fut une décision difficile car ils sont tous les deux de grandes personnalités mais à la fin elle a opté pour Daddy Yankee parce qu’elle le «connaissait» depuis longtemps, car il est une légende.

2

Chanter ou enregistrer

Cette décision difficile a hésité quelques secondes à répondre comme vous vous en souvenez… Elle a commencé sa carrière d’enregistrement, malgré cela elle préférait chanter, ceci parce qu’elle disait qu’elle aimait beaucoup.

3

Kima ou Juan de Dios Pantoja

Kimberly loaiza Elle a dû choisir entre être avec Juan de Dios Pantoja mais pas avec Kima, ou être avec elle et pas avec son mari, même si pour beaucoup la réponse est évidente. Kim Loaiza avec toute la douleur dans son cœur a affirmé que ce serait sa fille avec qui elle était.

4

Maman ou papa

Une autre des questions les plus difficiles pour La Lindura Mayor a été de choisir entre ses parents, même si elle a admis qu’elle les aime tous les deux, elle devrait se décider pour sa mère car elle vit un peu plus avec elle.

5

Quittez Tik tok ou Instagram

Bien que Kimberly Loaiza ait réussi à devenir le top 16 mondial des influenceurs avec le plus de followers sur Tik tok, elle préfère rester avec Instagram car elle a plus d’interaction avec ses mignonnes.

6

Katia Vlogs ou Ely Blancarte

C’était une autre des questions les plus difficiles à répondre, car vous savez que Katia Vlogs les accompagne depuis qu’ils ont commencé leur carrière sur YouTube, mais ces derniers temps, elle a arrêté de vivre un peu avec elle et Ely Blancarte vit avec Kim et Juanito.

Malgré cela, Kimberly Loaiza préférerait rester avec Katia car elle a plus de temps pour la connaître.

sept

Jukito ou Blacky

Ce sont les animaux de compagnie de Kim Loaiza et Juan de Dios Pantoja, comme vous le savez, Blacky a perdu la vie il y a quelques mois, malgré ce que Kimberly a décidé pour lui parce qu’il était plus noble et affectueux.

8

Équipe Fénix ou équipe Jukilop

Toutes les personnes qui ont collaboré avec Kimberly Loaiza sont devenues ses grandes amies, mais bien que cette décision ait été un peu difficile pour elle, elle a opté pour les plus anciennes amies, Team Jukilop.

9

Fermer Instagram ou Youtube

Bien que Kimberly Loaiza soit extrêmement populaire sur les deux sites, elle a définitivement choisi d’éliminer Instagram, car elle a une affection très particulière pour YouTube, il lui serait difficile de fermer sa chaîne.

dix

Juan ou sa maman

Certainement, bien que Juan de Dios Pantoja soit l’amour de sa vie, Kimberly Loaiza ne pouvait pas mettre de côté le grand amour qu’elle ressent pour sa mère, alors elle a décidé de répondre qu’elle choisirait sa mère plutôt que son mari.