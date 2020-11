Kimberly Loaiza se demande si elle est ou non une princesse sur Tik tok | Instagram

Kimberly loaiza a partagé une vidéo sur son compte TIC Tac où il pose une grande question, par rapport à un filtre qu’il utilisait et c’est qu’il prétend ne ressembler à aucune princesse Disney, mais en montrant son visage à beaucoup de ses adeptes.

Dans la description de sa vidéo, elle demande à quel genre de princesse elle ressemble, immédiatement ses millions de fans (en fait, 30 millions ont récemment partagé la nouvelle) dans la boîte de commentaires, ils lui ont dit qu’elle était déjà une princesse et il n’avait pas besoin de contacter quelqu’un d’autre.

Cependant, même si c’est pour plaire à la gentillesse plus âgée pour certains, la princesse Disney, celle qui ressemble le plus est Ariel du film “La petite sirène” ceci à cause des cheveux roux, bien qu’Ariel ne soit pas la seule princesse aux cheveux de Bien que cette couleur soit celle à laquelle elle ressemble le plus, Mérida du film “Valiente” est une autre des princesses dont les cheveux sont de ce ton, mais ils sont un peu plus oranges et bouclés.

Il y a quelques jours, il partageait son moment émouvant qui avait atteint ses 30 millions de followers comme récemment nous les évoquions, la chose surprenante c’est que ça se passe depuis quelques mois! puis votre compte Tik Tok Kimberly loaiza il a ouvert depuis février de cette année.

Ce qui n’est pas surprenant pour beaucoup, c’est qu’il a atteint ce chiffre si rapidement, car dans ses autres réseaux sociaux et sa chaîne YouTube, il compte également des millions d’adeptes, mais c’est à Tik Tok où ce nombre a considérablement augmenté.

Même Kimberly Loaiza est dans le Top 50 mondial des YouTubers, Influenceurs ou personnalités qui ont le plus grand nombre d’adeptes sur leurs comptes Tik Tok, récemment elle était à la 19e place probablement déjà grimpée de quelques chiffres supplémentaires.

En plus d’être une célébrité dans les réseaux sociaux, une personnalité Internet, une femme d’affaires, une chanteuse et une youtubeuse, Kimberly Loaiza est une bonne femme au foyer et une bonne mère, même si à certaines occasions elle a elle-même admis qu’elle ne mène pas toutes les activités chez elle comme elle le devrait et qu’elle cuisine rarement. Malgré cela, elle passe beaucoup de temps avec son mari et sa fille.

Certaines rumeurs affirment que Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja ont décidé d’agrandir la famille et que l’interprète de “Tu m’as perdu” attend son deuxième enfant.

Ces spéculations ont été faites par certains de ses partisans parce que ces derniers temps, il portait des vêtements assez amples et il y en a d’autres, qui prétendent que dans certaines vidéos, son ventre a été vu un peu bombé.

Juan de Dios Pantoja et Kimberly loaiza Ils gardent généralement incognito certaines nouvelles concernant leur carrière et leur vie personnelle, ils décident quand partager cette nouvelle avec leurs fans, bien que parfois nous soyons plus qu’évident que la même chose s’est produite avec leur réconciliation.

Malgré cela, et bien qu’il y ait plusieurs rumeurs jusqu’au moment où ils l’acceptent eux-mêmes, ce ne seront que des spéculations, au moment où Kimberly Loaiza profite de sa famille et du succès pour lequel elle a travaillé si dur au fil des ans et sûrement, Vous continuerez à créer plus de contenu et à récolter plus de victoires.

Pratiquement toutes les nouvelles qu’ils partagent autant Kimberly loaiza Alors que son mari Juan de Dios Pantoja devient rapidement une tendance, ils attendent sûrement de donner la nouvelle de sa grossesse au cas où cela serait vrai, leurs fans deviendront probablement fous de la nouvelle et seront trop excités, car Kima, la fille de Juan of God and Kimberly est tout un culte, pour ses disciples parce qu’ils l’adorent et essaient toujours d’avoir des nouvelles d’elle.

