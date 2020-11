King Cobra, Kylie Jenner est magnifique dans son costume d’Halloween | INSTAGRAM

La belle mannequin et mondaine, Kylie Jenner, était chargée de surprendre tout le monde sur les réseaux sociaux avec son superbe costume de King Cobra, très beau ce Halloween 2020.

La célèbre jeune femme a placé la photo sur elle Instagram officiel Réussir à rassembler plus de 5 millions 200 mille likes rapidement, surprenant tout le monde avec le maquillage et la garde-robe qu’elle portait, car elle ressemble vraiment à un cobra avec des crocs, des écailles et tout.

Le maquillage et ses vêtements ont été capturés par Mugler dans ce qui semble être un studio photographique professionnel qui a réussi à capturer la grande beauté de la jeune femme et ce qu’elle voulait transmettre avec son costume pour être un imposant Roi cobra.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Kylie et Kendall Jenner recréent un costume emblématique de leur enfance

Beaucoup étaient confus pour lire le nom King Cobra car il est masculin, cependant, il semble qu’il joue un rôle plus ancien que celui dans lequel il est un roi, donc il ne pouvait pas et ne voulait pas. changer son sexe, car elle ne pense pas beaucoup à la discrimination et à des choses comme ça, mais a très confiance en elle et sait qu’elle peut représenter un homme sans problème et le faire de la manière la plus attrayante possible.

Kylie Jenner a passé un bon moment avec sa fille Stormy qu’elle a déguisée en Minion.Bien que nous en parlions dans une autre publication, il convient de noter que Kylie s’est également déguisée en Minion avec elle en créant certaines des histoires et des divertissements les plus drôles à ce sujet.

Une autre chose qui est assez frappante pour ses fans est le grand nombre d’histoires où il s’est consacré à se souvenir de ses meilleurs costumes avec ses sœurs de toujours, car elles en ont déjà été nombreuses et beaucoup sont très bonnes.

Cependant, il semble que les meilleures jusqu’à aujourd’hui soient celles actuelles, puisque chacune des sœurs Kardashian Jenner s’est beaucoup dévouée et s’est caractérisée de la meilleure façon possible sans lésiner sur le budget.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Nous pourrions également les voir profiter d’une fête où le clan Kardashian-Jenner a le plus aimé danser et porter ses costumes à tout moment devant les caméras des téléphones portables, indiquant clairement qu’ils sont les meilleurs pour célébrer et avoir fière allure en même temps.

Une vidéo très drôle est dans laquelle on peut voir Kylie déjà qualifiée de King Cobra marchant à côté d’un extraterrestre dans un costume très bien fait qui a fait beaucoup de plaisir aux internautes à le voir.

Il faut mentionner que Kylie et Kendall Jenner ont montré que dès leur plus jeune âge, ils étaient tous des professionnels du costume et que bien sûr ils adoraient Halloween plus qu’ils ne le pouvaient.

En fait, cette année, elles ont recréé l’un de leurs favoris, portant des vêtements presque identiques à ceux d’il y a plusieurs années, exactement les mêmes perruques, un sourire innocent et deux grands corps que vous pouvez imaginer, les sœurs ont allumé les filets et laissé tout le monde essoufflé en les voyant.

Il ne suffit pas de 1, 2 ou 3 costumes, alors Kylie Jenner voulait également porter un ensemble écarlate avec une perruque et des lunettes assorties alors qu’elle partageait un aperçu de son incroyable look Power Ranger, aux côtés de ses sœurs.

Le costume était un costume de groupe, Kylie et son équipe ont recréé le générique d’ouverture de la série télévisée pour enfants à succès et chacun a marché de manière séduisante vers la caméra habillée de la tête aux pieds comme leur Power Ranger assigné.