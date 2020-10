La famille de Kane Brown a eu un grand jour à célébrer le 29 octobre, avec le chanteur et sa femme, Katelyn, célébrant le premier anniversaire de leur fille Kingsley. Brown a profité de l’occasion pour publier une photo franche de Kingsley, qui était assis sur un canapé, vêtu d’un sweat-shirt rose Minnie Mouse, un petit nœud rose sur la tête.

“J’ai un wtf lol de 1 an cette année est allé bien trop vite aussi vite que lent !!” il a écrit. “Joyeux anniversaire ange. Ma grande fille!” Katelyn a commenté, “Angel”, tandis qu’un fan a plaisanté, “est-ce que votre portefeuille est déjà entré dans? Joyeux anniversaire belle fille!” Le tout-petit a également reçu de nombreux autres souhaits d’anniversaire de fans, dont beaucoup ne pouvaient pas croire qu’elle en était déjà un.

Katelyn a partagé une photo de la fête d’anniversaire de Kingsley à la maison sur sa page Instagram, publiant une photo de sa fille assise devant un gâteau bleu et blanc et le regardant avec admiration, un grand ballon rose en l’air à côté d’elle. “JOYEUX ANNIVERSAIRE KINGSLEY ROSE!” A écrit Katelyn. “Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais !!!!! Je ne peux pas croire que tu as déjà un an. Ne grandis pas pour devenir un ange rapide! Nous t’aimons.”

Brown a pu passer beaucoup de temps avec sa fille cette année en raison de la pandémie de coronavirus, qui l’a éloigné de la route. «Nous sommes en quelque sorte sur une routine régulière avec la famille», a-t-il déclaré lors de sa récente spéciale Off the Road CMT. «Kingsley se réveille, nous traînons avec elle.

«C’est bizarre d’avoir un bébé maintenant, surtout pendant la quarantaine», a-t-il poursuivi. “C’est la même chose tous les jours. Je pourrais être de la pire humeur de ma vie, si je me sens déprimé, je vais juste aller vers elle … la serrer dans mes bras, et si elle me sourit ou glousse. , elle rend juste ma journée meilleure. ” En août, Brown a déclaré à PopCulture.com qu’être père était «incroyable».

«Je n’ai jamais su à quoi m’attendre, mais je savais que chaque fois que j’aurais mon enfant, je serais le père qui était toujours là pour elle», a-t-il expliqué. “C’est cool de regarder votre enfance … C’est comme si vous reviviez votre enfance, la regardiez grandir. Pas sur les mêmes dessins animés, parce que j’ai l’impression que les dessins animés sont nul maintenant. Mais à part ça, c’est cool de voir comment elle agit.”