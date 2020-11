La mort de l’acteur et doubleur Kirby Morrow a choqué les amis et les fans de son travail lorsque la nouvelle a éclaté plus tôt dans la semaine. L’homme de 47 ans était connu pour être la voix américaine originale du héros de Dragon Ball Z Goku, de la série LEGO Ninjago, de Stargate Atlantis et de A Ring By Spring et A Wish for Christmas de Hallmark Channel.

Morrow est né à Jasper, Alberta, Canada en 1973, étudiant le théâtre à l’Université Mount Royal de Calgary. Son premier rôle important est venu à la fin des années 90 dans la série Nina Turtles: Next Mutation sur Fox Kids. Il a exprimé Michaelangelo sur la série Saban, en le suivant avec le rôle de Cyclops sur X-Men: Evolution.

Je viens de découvrir que l’un de mes acteurs préférés est décédé … Mes plus sincères condoléances à mes proches @KirbyMorrow et qu’il repose en paix 😭 pic.twitter.com/TfHCzsNtGu – Rebecca ‘Skye’ Bobeda (@onyxrosethorn) 21 novembre 2020

Son temps en tant que Goku a été une introduction pour de nombreux fans au personnage et à la série Dragon Ball aux États-Unis, ouvrant la porte à une multitude de travaux au fil du temps et au respect de ses pairs dans l’industrie. La preuve en est montrée à travers les pensées et les sentiments partagés après son décès.

La mort de Morrow a été confirmée sur Facebook par son frère jeudi. Casey Morrow a appelé son frère un “individu béni et talentueux” qui “a prospéré de tout votre amour et amitié” pour apporter de la joie. Aucune cause de décès n’a encore été révélée. Faites défiler vers le bas pour voir quelques-uns des hommages touchants à Morrow partagés par des amis et collègues en ligne.

Je suis très attristé d’apprendre le décès prématuré de mon compagnon de casting @Kirby_Morrow. J’ai rencontré Kirby pendant l’enregistrement de Ninjago. C’était une âme gentille, talentueuse et amicale. RIP pic.twitter.com/rTKPdRF3RP – Dean Redman (@thedeanredman) 21 novembre 2020

“Nous sommes incroyablement tristes d’apprendre la nouvelle du décès de l’acteur vocal Kirby Morrow. C’était un talent incroyable et nous avons été honorés d’avoir travaillé avec lui sur Inuyasha et Yashahime. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ce moment.” La société Viz a écrit sur Twitter après le décès.

Souvenons-nous de notre roi Kirby Morrow en regardant l’une de ses sorties blooper d’InuYasha. Il était tellement drôle et absolument génial. Il sera pour toujours Miroku et nous nous souviendrons à jamais de nous tous ❤️ pic.twitter.com/2gKxm8xYiA – kylo RIN (@rinsmeido) 19 novembre 2020

À la mémoire de Kirby Morrow 1973-2020 pic.twitter.com/QcWuiCJMty – Kyle Tonarella (@KTonarella) 19 novembre 2020

“Choqué et profondément attristé d’apprendre le décès de mon cher [Kirby Morrow]», a écrit Kelly Sheridan sur Twitter à côté d’une photo du couple ensemble.« Il semble qu’à chaque étape importante de ma carrière, il était là au micro juste à côté de la mienne. Jay, Van, Prince Casse-Noisette, Miroku. Mon porte-bonheur. Il manquera tellement à moi et à toute notre communauté. “

Il y a quelques semaines à peine, je regardais les coulisses de l’enregistrement du doublage de Death Note. Kirby Morrow était l’une de mes performances préférées de toute la série. Repose en paix. pic.twitter.com/eMBH5olS3n – Matthew G (@ Zombie812Matt) 19 novembre 2020

“RIP à Kirby Morrow, un VA très talentueux qui a exprimé de nombreux rôles du passé et du présent, y compris Ocean Dub Goku”, a ajouté un autre fan. “47 ans est bien trop jeune et il nous manquera. Cette année continue de faire des ravages …”

Hommage à feu Kirby Morrow de mon frère Eric. pic.twitter.com/RCFyJSdNC1 – Jim Bevan (@ JimBevan85) 20 novembre 2020

“Vous étiez une voix de nombreuses enfances, une source d’inspiration pour de nombreuses carrières, et un ami, tellement de gens”, a ajouté un troisième fan.

Je n’ai jamais regardé Inuyasha avec eng dub mais en tant que VA de Miroku, Kirby Morrow faisait (et fera toujours) partie de ce magnifique monde Inu comme nous. J’ai décidé de ne rien tweeter pour aujourd’hui pour honorer son décès. Repose en paix Kirby. pic.twitter.com/PrBcBPNFid – kiki 𑁍 半 妖 の 夜叉 姫 (@KAGOMEACKERMAN) 19 novembre 2020

“Je suis tellement attristé par la nouvelle du décès de Kirby Morrow et honnêtement, je n’ai aucun mot”, a écrit un autre fan. «Qu’on se souvienne de lui pendant longtemps.»

Je n’ai pas vraiment pu exprimer par des mots à quel point je suis profondément triste. La perte tragique de @KirbyMorrow, se fera sentir dans tout l’univers pour toujours. C’était un ami, un frère et un homme bon. Nous avons voyagé ensemble à travers le temps et l’espace, il manquera beaucoup à Tous. – Michael Adamthwaite (@M_Adamthwaite) 20 novembre 2020

