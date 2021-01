Kirstie Alley continue de soutenir et de défendre le président Donald Trump, cette fois à la suite de l’attaque choquante de mercredi contre le Capitole par des partisans de MAGA. Mais l’ancienne actrice de Cheers n’appelle personne pour l’attaque, elle a plutôt choisi de se lancer dans la mêlée au sujet de la suppression de Trump de Twitter. Elle est même allée jusqu’à l’appeler «esclavage».

Alley s’est elle-même rendue sur Twitter après l’interdiction permanente de Trump pour éviter que le président ne provoque un autre incident avant le 20 janvier et l’inauguration de Joe Biden. La suppression de Trump a également ouvert une répression d’autres comptes liés au président, certains qu’il a même tenté de prendre en charge, et d’autres comptes liés à la droite alternative liés aux événements.

Il y a plus d’une définition du mot esclavage … il y en a une bien connue mais celle à laquelle je me réfère beaucoup est «liberté restreinte» … comme le type d’esclavage au Venezuela. – Kirstie Alley (@kirstiealley) 10 janvier 2021

“Que pensez-vous de M. Biden sur la censure TOTALE des conservateurs?” Alley a écrit sur la plate-forme après que son compte soit devenu l’un des nombreux victimes de la répression. “Je sais que plusieurs fois vous avez dit que vous alliez être le président des deux partis. Je souhaite vraiment que vous vous exprimiez et vous opposeriez à la censure au nom de tout le monde. Merci.”

L’ancien Cheers ne s’est pas arrêté là, continuant d’appeler la censure présumée en ligne sur le fait de faire taire les voix conservatrices. Elle rejoint beaucoup de ceux qui affirment que leurs droits de premier amendement ont été souillés par Twitter, une société privée qui n’est pas liée par le premier amendement.

“Si vous ne pensez pas que ce soit des trucs effrayants et par UI signifie tous les États-Unis, quelle que soit leur persuasion politique, alors vous êtes complice du communisme et des DICTATORSHIPS”, a écrit Alley dans un autre tweet. «Je suis convaincu qu’aucun de nous sur cette chronologie R OK avec cette purge et cette annulation. Pour ceux d’entre vous qui pensent que c’est Ok, la prochaine fois. Vous verrez.

Je me demande si vous qui applaudissez à la censure et à l’annulation de personnes comme le général Flynn applaudirez si fort quand vous l’êtes aussi … c’est ainsi que ces contrôleurs fonctionnent … ce n’est que le début – Kirstie Alley (@kirstiealley) 9 janvier 2021

Alley rejoint plusieurs voix conservatrices qui crient au scandale à la suite de la décision de Twitter. La star de Hercules Kevin Sorbo et l’ancienne présentatrice de Fox News Megyn Kelly ont été très bruyantes sur la plateforme, tandis que Donald Trump Jr. a fait référence à 1984 de George Orwell dans une tentative de connecter «big tech» au «grand frère» dans le cadre du livre. Beaucoup ont rapidement souligné que 1984 couvrait des sujets complètement différents qui ne sont pas liés aux commentaires de Trump.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, promet de démettre Trump de ses fonctions avant le 20 janvier en raison de ses actions plus tôt cette semaine. Les articles de mise en accusation rédigés pour un vote lundi accusent le président d’avoir suscité une insurrection en poussant ses partisans à “se battre” pour sa présidence et à “stopper le vol” en allant arrêter une session conjointe du Congrès certifiant le vote. Cinq personnes sont mortes dans l’émeute, dont un policier du Capitole qui aurait été battu par la foule.