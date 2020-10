Kirstie Alley est devenue le centre d’intérêt des médias sociaux samedi soir après avoir doublé son soutien à Donald Trump. L’ancienne actrice de Cheers a tenu à annoncer son soutien continu à Trump dans un tweet samedi soir, expliquant pourquoi elle avait voté pour lui en 2016 et pourquoi il avait toujours son vote maintenant.

“Je vote pour [Donald Trump] parce qu’il n’est PAS un politicien », a écrit l’actrice sur Twitter.« J’ai voté pour lui il y a 4 ans pour cette raison et je voterai à nouveau pour lui pour cette raison. Il fait les choses rapidement et il va rapidement redresser l’économie. Là vous l’avez, là vous l’avez. “

Eh bien … c’est un peu fou ici … et vous? 🤣🤣 – Kirstie Alley (@kirstiealley) 18 octobre 2020

Alley n’a pas caché son soutien au président ces derniers mois, bien que son dernier message ait déclenché une réaction en ligne qui a continué à se développer aujourd’hui. L’actrice avait déjà tweeté à propos de Trump et critiqué son adversaire, Joe Biden, affirmant en juillet que l’ancien vice-président ne voulait pas débattre du président. Elle a également précisé en 2019 qu’elle ne serait pas une «hollywoodienne» qui refusait de travailler avec des membres du GOP.

La réponse à son tweet a été assez passionnée, beaucoup établissant des parallèles avec son appartenance à l’Église de Scientologie et faisant même de l’ancienne star de Cheers Shelley Long un sujet d’actualité. Alley a adressé la réponse à son approbation de Trump dans un tweet de suivi.

“Ne pensez pas que j’ai jamais vu autant d’insultes dans ma vie. Certainement pas sur mon site ici de toute façon”, a écrit Alley. “Je suppose que je ne suis pas autorisé à avoir un point de vue sans être traité de noms vraiment méchants par ce que je vais supposer être des gens vraiment méchants.”

Question honnête. Les bots sont-ils toujours accompagnés d’images d’animaux ou pas d’images ou d’un dessin animé? – Kirstie Alley (@kirstiealley) 18 octobre 2020

L’ancienne Cheers a continué de répondre et de critiquer son soutien à Trump, y compris certaines qui visaient sa foi en scientologie. Une réponse a amené Alley à traiter une personne de bigot pour avoir critiqué sa place au sein de l’Église de Scientologie, notant que les catholiques et les autres confessions doivent faire face au «sectarisme» et être appelé «secte». Un dernier post a montré qu’Alley continuerait de conserver sa place et ses croyances malgré ce que quiconque dit sur les réseaux sociaux.

“Tenez-vous en à vos armes. Pas toujours facile d’être sous le feu mais toujours plus facile que d’aller à l’encontre de votre propre intégrité”, a-t-elle écrit. & SOUVENEZ-VOUS JUSTE: s’il en faut des milliers pour essayer de vous faire tomber, vous devez être un puissant gagnant de Mfer Love.