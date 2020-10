Kiss et tout, Galilea et Thalía ensemble dans le rêve du conducteur | INSTAGRAM

L’animatrice Galilea Montijo est reconnue à la fois par les téléspectateurs et les internautes qui n’ont pas peur d’exprimer ce qu’ils pensent ou certaines de leurs intimités, que ce soit dans les émissions du programme du matin “Aujourd’hui”, lors d’entretiens ou dans toute situation qui l’exige.

De plus, elle est reconnue pour avoir élevé p @ si0nes, ses followers sur les réseaux sociaux, ainsi que l’audience de la télévision.

Et c’est que, quelques jours seulement après avoir insisté pour que son partenaire de plateau Andrea Legarreta embrasse, la belle présentatrice Galilea Montijo a rappelé une fois qu’elle avait rêvé de la belle et talentueuse chanteuse mexicaine, Thalia.

Il s’avère que Montijo a révélé qu’à un moment de sa vie, il avait eu un rêve un peu particulier en compagnie de la belle et talentueuse chanteuse Thalía, et bien qu’il n’ait pas donné beaucoup de détails, il a révélé qu’on pouvait dire que c’était risqué, et, Cela a complètement surpris les personnes présentes dans le programme de divertissement et le public dans son ensemble.

Tout s’est passé dans une interview, alors que Gali quittait sa journée de travail, avec divers médias, qui a été repris par l’émission du soir “De Primera Mano”, le Guadalajara a raconté calmement qu’à une occasion il avait fait un rêve 3rotique avec également une actrice , Thalia.

L’animateur a déclaré mot pour mot: «Je pense que nous avons tous eu des fantasmes sur quelqu’un. J’ai rêvé de femmes », un commentaire qui a surpris l’intervieweur et les téléspectateurs à la maison, suscitant un intérêt total pour ce que Gali allait commenter ensuite.

Puis, le moment attendu est arrivé, a avoué l’ancienne reine de beauté, sans une goutte de regret que l’interprète de “Je ne me souviens pas” était le protagoniste de l’un des rêves que j’ai évoqués plus tôt.

“Il y a de nombreuses années, je l’ai dit, avec Thalía, j’ai rêvé que je me suis même levé et j’ai dit: ‘Oh Thalía, je te vois différent!’, Je pense que je me suis couché en pensant à elle,” a révélé la belle conductrice avec étonnement, “et bien sûr baiser et tout, »avoua-t-elle amusée.

Toute cette question a été découverte après que Montijo a été interrogé sur la question de la photographie, dont le célèbre chanteur, Diego Verdaguer, s’est souvenu lorsqu’il a enregistré un clip avec elle, en septembre dernier.

L’image a déclenché de vives critiques pour l’animateur et en soi, un commentaire en particulier, publié par Amanda Miguel, l’épouse du chanteur, à qui l’expressif Gali n’a pas tardé à commenter la question: «Comme c’est bon qu’elle le gronde Pourquoi dit-il ces choses », a plaisanté Galilea, ajoutant également:« J’adore Amanda et sa fille aussi, Diego lui-même, c’est un homme très respectueux.

Le commentaire controversé de l’auteur-compositeur-interprète est le suivant: «Nous pouvons tous créer un fantasme, nous pouvons tous créer une réalité souhaitée dans la vie. J’ai donc voulu filmer et me marier, dans la fantaisie, avec @galileamontijo et j’ai réussi. Chaque fois que vous voulez quelque chose, posez-le avec tant de force et de détermination, pour que les choses coulent vers vous. Penser toujours de manière responsable au bien commun. #VoyAConquistarte, une chanson que @joansebastian a écrite et produite Voir la vidéo sur @youtube ».

Clairement les fans du célèbre couple de chanteurs n’ont pas hésité une seconde à étiqueter sa femme, car les aveux que Verdaguer a faits ne sont clairement pas bien vus par les utilisateurs et tout le monde s’attendait à ce qu’Amanda Miguel fasse au moins un appel au réveil. .