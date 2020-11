Le groupe de rock légendaire Kiss a annoncé son “plus grand concert de tous les temps” le soir du Nouvel An le mois prochain, mais de nombreux fans n’étaient pas satisfaits de la nouvelle. L’événement de Kiss devrait avoir un public en direct et une équipe de pyrotechnie massive, créant un risque sérieux de propagation du coronavirus dans l’arène bondée. Après que Kiss a annoncé l’événement vendredi, les fans ont inondé les commentaires de plaintes.

Le concert, «Kiss 2020 Goodbye», se déroulera à Dubaï au complexe Atlantis the Palm. Un représentant de l’événement a déclaré à Variety qu’ils prévoyaient entre 2000 et 3000 participants en direct – le nombre maximum autorisé par le protocole COVID-19 de l’hôtel. Il y aura également au moins 400 personnes travaillant dans les coulisses, dans l’espoir d’établir un record du monde pour l’affichage pyro-technique. Pour de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, ce n’est pas avec le risque inhérent que cela comporte.

#KISSARMY! KISS présente le 🔥 avec le PLUS GRAND événement de diffusion en direct de l’année alors que nous allumons 2020 ON FIRE en direct sur scène de @ATLANTIS le soir du Nouvel An. Préparez-vous à # KISS2020Goodbye et ramenez la musique à la mode KISS 🤘 Obtenez des billets ici: https://t.co/HV57eRCqM4 pic.twitter.com/synqbn1Ymy – KISS (@kiss) 20 novembre 2020

Atlantis the Palm essaie de minimiser le risque pour ce concert en exigeant que les participants réservent une chambre à l’hôtel et y restent, afin de s’assurer que ces personnes n’ont pas voyagé trop récemment. Bien sûr, cela signifie également que la participation à l’événement est encore plus coûteuse, obligeant les clients à débourser pour de longs séjours dans ce complexe.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux se sont demandé pourquoi un public en direct était vraiment nécessaire. L’événement comportera au moins 50 caméras pour une production en direct ambitieuse, et les commentateurs ont noté que l’équipage massif serait suffisamment risqué. Les représentants de l’événement ont défendu la décision de donner à l’équipe de scène l’occasion de travailler pour la première fois depuis des mois.

“Remettant au travail près de 400 membres d’équipage pour la première fois en huit mois, la production nécessitera d’extraordinaires protocoles COVID sur site, y compris des tests quotidiens et des bracelets d’équipage biométriques pour garantir les normes de sécurité les plus élevées pour l’ensemble de l’événement. Réalisée devant un live Un public sûr et protégé par COVID à Dubaï, il s’agira d’un événement hybride unique en son genre avec billet en direct et diffusion en direct », ont-ils déclaré.

Rien de tout cela n’a apaisé les commentateurs en ligne, qui pensaient que le risque de propagation du coronavirus lors de cet événement était trop grand. Voici un aperçu de la conversation sur les réseaux sociaux.

Coût de la diffusion en direct

50 dollars? vous êtes fous – Leonardo (@cqleonardo) 20 novembre 2020

Je suis fan de KISS depuis 35 ans. KISS signifie tout pour moi. Mais pendant une pandémie qui a coûté tellement cher, je ne peux pas me contenter de facturer autant pour un flux qui sera probablement en proie à des chutes de cadres, des problèmes de connexion et des plantages de site. Cela devrait être GRATUIT. UN CADEAU pour les fans. – Planet Randy (@PlanetRandy) 20 novembre 2020

Comme si le voyage à Dubaï n’était pas assez cher, de nombreux fans ont regardé le prix du billet de 50 $ juste pour regarder le livestream. Ils pensaient que le groupe devait être déconnecté pour croire que les fans pouvaient se permettre cela pendant une pandémie.

Etats-Unis

C’est super Kool, mais je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi cela ne peut pas arriver aux #USA, et pourquoi quiconque doit payer pour le voir. Les gars n’ont pas besoin d’argent. https://t.co/Y1md95DXLA – SlainteSteve (@slaintesteve) 22 novembre 2020

Certains fans se sont demandé pourquoi l’événement ne pouvait pas avoir lieu aux États-Unis, suscitant des conversations sur l’état des restrictions relatives au COVID-19 dans différents pays du monde. Beaucoup pensaient que Kiss aurait dû essayer d’organiser l’événement chez lui pour stimuler l’économie.

Fuseau horaire

Mhmm pour les fans américains comme d’habitude. Notre nouvelle année avant la vôtre … je suppose que nous allions célébrer deux fois … – 🎶Jacqui 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🎶 (@ JacquiMurphy7) 20 novembre 2020

Alors je me demande tho. Quand sera-ce vraiment en direct? quand dubai aura 9 heures d’avance sur NYC et que l’Europe aura déjà fêté le nouvel an. Sera-ce en direct avant minuit? Je suis confus. – 🎶Jacqui 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🎶 (@ JacquiMurphy7) 20 novembre 2020

Le concert de Kiss devrait coïncider avec le passage du réveillon du Nouvel An aux États-Unis, bien que Dubaï ait des heures d’avance, ce qui signifie que Kiss jouera techniquement déjà en 2021. Les fans des deux côtés de l’océan Atlantique se sont moqués de ce choix.

Participant

Je regarde tellement ça !! Fier membre de la #KISSArmy depuis 1977 !!! # KISS2020 Au revoir !!! https://t.co/wY2LedSkIa – Joe …. Capitaine de la Wayback Machine (@ MrMayor2569) 22 novembre 2020

Terminé. Je viens de commander le mien. Est-ce que l’or VIP !! ALLONS ALLER‼ ️‼ ️‼ ️ https://t.co/vki5j1v9G5 – Dave Kinney (@ssikfandk) 21 novembre 2020

Pour tous les fans qui se sont plaints du prix et des plans de cet événement, il y en avait d’autres qui étaient simplement ravis d’y assister. De nombreux commentateurs ont annoncé qu’ils avaient acheté des billets et attendaient avec impatience «Kiss 2020 Goodbye».

Pas baiser

Tommy Thayer n’est PAS le Space Man et Eric Singer, avec autant de temps qu’il a passé dans le groupe, je respecte le gars … mais il n’est PAS le Cat Man https://t.co/Geh8ExrK8Q – Jake Acree (@ Jake81344024) 21 novembre 2020

Certains commentateurs ont déclaré qu’ils ne débourseraient pas pour l’événement de la Saint-Sylvestre parce qu’ils ne voyaient pas la programmation originale de Kiss. Pour ce prix de billet, ils auraient voulu les membres originaux sur scène.

Défenseurs

Cela me déroute que tant de fans de KISS croient que le groupe devrait leur donner quelque chose de gratuit, qu’on nous doit de la merde gratuite. Hé, travaillez dur et créez un album génial pour que nous puissions le télécharger gratuitement. Hé, fais une énorme émission chère pour que nous puissions la regarder gratuitement. Sérieusement? Non, ne pense pas. – Carl Hose (@Carlhose) 20 novembre 2020

Naturellement, certains fans ont défendu Kiss au milieu du contrecoup de cette annonce, arguant que les légendes du rock méritaient d’être payées pour leur performance.

Vidéos

Question. Possédez-vous KISSOLOGY? Ou KISS Symphony Alive IV? Ce sont des vidéos de concerts. Et combien avez-vous payé pour eux? Probablement environ 30 à 40 dollars, non? C’est donc la même chose, mais cela se passe en direct. – Tyler Glynn (@tgguitarguy) 20 novembre 2020

Certains fans ont fait valoir qu’ils ne voyaient pas beaucoup de différence entre payer pour une diffusion en direct et payer pour un film de concert Kiss, comme Kissology ou Kiss Symphony Alive IV. Certains ont dit qu’ils préféreraient regarder les enregistrements qu’ils ont déjà sous la main, tandis que d’autres ont soutenu que la valeur était la même.

