Si vous avez rejoint la brigade du cycle au travail au cours de l’été, le changement d’horloge apporte un nouveau monde courageux. Non seulement vous vous habituez toujours à vos nouvelles roues brillantes et à votre casque urbain cool, mais vous avez maintenant besoin d’un tout nouvel ensemble de kits pour l’accompagner – voir et être vu est la priorité numéro un. Plus besoin d’oublier les lumières du vélo.

Un jeu de feux avant et arrière est indispensable et cet automne, il y a plus qu’un simple faisceau. L’offre de feux de vélo de 2020 va des éclairages à 360 degrés aux feux de freinage intelligents qui réagissent à votre ralentissement.

Et les lumières ne sont pas la seule priorité de votre liste de kits. Être vraiment en sécurité sur les routes signifie briller comme votre vélo – une veste réfléchissante est votre nouvel uniforme de banlieue après les heures normales (ne vous inquiétez pas, vous aurez l’air plus stupide si vous n’en portez pas).

Des sacs à dos les plus brillants aux bouteilles qui brillent en orange à vos pieds, voici votre liste de kits d’automne.

LES LUMIÈRES

Ensemble de brûleur Beryl Laserlight

(Béryl)

Un duo puissant; l’arrière alerte les voitures lorsque vous appuyez sur les freins tandis que le feu avant est lisse et léger pour les navetteurs urbains. Boîtier dans un polymère gris carbone durable, il se fixe au guidon avant avec un support en silicone sans outil et est livré avec une charge micro-USB.

La conception étanche offre jusqu’à 41 heures d’autonomie de la batterie, elle durera donc des semaines pour la plupart des cyclistes.

L’Orbe

(Orbe)

Une bouteille de vélo qui est en fait une lumière. Un tiers des accidents graves se produisent sur le côté, donc The Orb vise à éviter cela en vous gardant visible sous tous les angles. Le contenant rempli de lumière se trouve dans le porte-bouteille de votre vélo et devient orange pour vous garder en sécurité sur les routes.

Appuyez simplement sur l’interrupteur sur le côté et des LED lumineuses éclaireront la bouteille, permettant aux conducteurs de voir le vélo sous n’importe quel angle. Choisissez parmi six modes d’éclairage, du faisceau constant au clignotement.

See.Sense Icon 2 Ensemble avant et arrière

(Voir Sens)

Les lumières de See.Sense réagissent à l’environnement à l’aide de capteurs intégrés: elles clignotent automatiquement plus rapidement et plus rapidement aux carrefours ou dans les situations de circulation à risque, contribuant à augmenter la visibilité, tout en économisant la durée de vie de la batterie lorsqu’elle n’est pas nécessaire.

Connectez-les à votre application pour smartphone et il enverra un SMS à un contact d’urgence si vous tombez, et vous recevrez des alertes si quelqu’un tente de voler votre vélo.

Il y a aussi un élément de crowdsourcing: la technologie de See.Sense lights détecte les nids-de-poule et les conditions de cyclisme, vous permettant de partager des informations anonymisées avec les urbanistes pour améliorer les routes de Londres.

Kryptonite Incite X6

(Kryptonite)

La marque de cadenas de vélo Hero Kryptonite propose désormais des éclairages de vélo. L’Incite X6 est l’un de ses plus intelligents: la lumière se souvient du dernier mode que vous avez utilisé et ajuste les niveaux d’éclairage en fonction de la luminosité ambiante.

Il commencera à clignoter lorsque le niveau de la batterie sera inférieur à 20%, vous saurez donc le brancher lorsque vous arrivez au bureau.

Ensemble d’éclairage de vélo Proviz LED 360 Canopus et Vega

(Proviz)

Deux des meilleures lampes Proviz sont livrées en ensemble. À 300 lumens, le Canopus est très lumineux, mais est livré avec un faisceau de trajectoire à courte portée pour vous empêcher d’aveugler le trafic venant en sens inverse.

Le Vega à l’arrière a un grand angle de 220 degrés et peut être réglé en plein faisceau ou en flash. Rechargez-les au bureau via USB.

Bookman

(Bookman)

La marque Cool Scandi Bookman fait des lumières de vélo un peu différemment. La collection de lumières basée à Stockholm est élégamment conçue pour les navetteurs urbains, avec des lumières Block à fixer à votre vélo ou à votre sac à dos en quelques secondes et des lumières Curve compactes à clipser sur votre guidon.

Ils viennent dans toutes les couleurs du jaune au vert afin que vous puissiez l’assortir à votre vélo pour des points de style supplémentaires.

LE KIT

Veste cycliste Proviz Classic Softshell

(Proviz)

Le roi (ou la reine) des vestes cyclistes: la nouvelle veste Classic Waterproof de Proviz est une veste softshell de très haute qualité qui a un look classique et des niveaux élevés d’imperméabilité (20 000 mm) et de respirabilité (20 000).

Fabriqué à partir de tissus extensibles à trois couches et quatre directions qui offrent un confort et une flexibilité exceptionnels qui vous garderont au chaud et au sec au fil des saisons. Pendant les mois les plus sombres de l’année où la visibilité est extrêmement importante lorsqu’il fait sombre, Proviz a ajouté de grandes quantités de sa garniture REFLECT360 pour vous aider à être vu plus clairement.

Veste d’hiver classique en Gore-Tex de Rapha

(Rapha)

Deux des marques de la plus haute qualité dans une seule veste: la dernière veste d’équitation d’hiver de Rapha est fabriquée en matériau Gore-Tex durable pour les conditions les plus difficiles. Il est disponible en orange vif pour que vous brillez comme une balise sur les routes et la technologie Windstopper garde le froid.

Il y a de la place pour un maillot et une couche de base en dessous.

Sweaty Betty Reflective Power Set: veste et leggings zippés

(Betty en sueur)

Les nouveaux héros Power de Sweaty Betty ne se rencontrent pas techniquement, mais ils forment le duo réfléchissant ultime: une veste zippée avec un imprimé corporel réfléchissant et les fameux leggings Power dans un imprimé visible assorti. Il y a même un bandeau assorti pour que vous soyez vu partout.

Retourner à l’envers avant de laver sur un cycle délicat pour protéger le matériau.

110 £ pour la veste, 85 £ pour les leggings, 10 £ pour le bandeau, sweatybetty.com

Sac à dos Proviz Reflect360 Touring

(Proviz)

Ne couvrez pas votre veste de cyclisme réfléchissante avec un sac à dos entièrement noir: assurez-vous que votre sac à dos est également réfléchissant. La dernière option de tournée de Proviz est dotée d’une réflectivité totale et d’une capacité de stockage de 20 litres. Il y a un support dorsal ventilé et un harnais confortable pour que vous restiez à l’aise pendant que vous roulez.