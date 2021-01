W

inter peut laisser beaucoup d’entre nous se sentir étourdi, fatigué et manquer de vitamine D, mais cette année plus que la plupart.

Les gymnases étant fermés, les médecins généralistes mettant en garde contre les visites inutiles et le fait de rester à la maison ont rendu plus difficile de rester au top de notre santé physique, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas essayer. En fait, les risques de Covid et la pression sur le NHS signifient qu’il est plus important que jamais de se concentrer sur notre bien-être.

Heureusement, vous n’avez pas à risquer la salle d’attente d’un médecin pour examiner ce niveau de thyroïde ou une éventuelle carence en fer que vous attendiez pour être vérifié. Une vague de nouveaux tests de boîtes aux lettres offre des résultats en quelques jours sans avoir à quitter la maison.

Du kit MOT hormonal de Thriva au test sanguin de fitness de Medichecks, voici six bilans de santé à domicile que vous pouvez commander chez vous.

Pour la santé générale: Thriva

(Thriva)

Faites l’un des tests sanguins postaux à domicile de Thriva et vous recevrez un rapport de médecin personnalisé en moins de 48 heures.

Pour savoir quels tests vous devriez passer, le site de Thriva propose un quiz rapide sur la santé – cela ne prend que quelques minutes et vous recevrez un package sur mesure basé sur vos réponses, que vous souhaitiez vous concentrer sur le stress (cortisol), les niveaux de fer ou hormones féminines (vous avez le choix entre 15 tests).

Lorsque vous obtenez vos résultats, votre médecin vous expliquera chaque score, signalera ceux qui doivent être examinés avec un médecin ou en gardant un œil sur, et vous proposera des suggestions sur la façon d’améliorer vos scores, de la prise d’un supplément d’oméga à l’intégration de plus votre routine d’exercice.

À partir de 26 £ (10% de réduction sur votre premier test), thriva.co

Pour les contrôles de qualité: Medichecks

(Medichecks)

Medichecks propose des tests sanguins privés et des bilans de santé à domicile avec plus de 300 tests et contrôles abordables, du test sanguin de la fonction thyroïdienne au test sanguin de fatigue et de fatigue à domicile. Si vous avez besoin d’aide pour choisir le bon test, vous pouvez utiliser son outil de recherche de test. Les tests d’anticorps anti-coronavirus font partie de la gamme actuellement disponible.

Lorsque vous achèterez votre test, vous pourrez choisir comment vous souhaitez prélever votre échantillon, soit à la maison avec un simple prélèvement par piqûre au doigt, avec un échantillon de sang prélevé dans une clinique locale, soit lors d’une visite à domicile par une infirmière (dans un supplément).

Une fois que le laboratoire a reçu votre échantillon, vous serez informé de vos résultats dans votre propre tableau de bord personnel avec un rapport médical expliquant vos résultats. Si vous recevez des résultats anormaux, le médecin vous indiquera la marche à suivre.

Pour la santé sexuelle: LetsGetChecked

(Faisons vérifier)

LetsGetChecked vise à permettre aux gens de vivre plus longtemps et plus heureux grâce à divers tests, notamment la santé sexuelle, le bien-être et le coronavirus. Une fois que vous avez décidé quel test vous souhaitez passer, ils vous expédieront le test directement le jour suivant. Une fois que vous avez rempli votre dossier de santé personnel et collecté votre échantillon, vous enverrez votre échantillon au laboratoire pour être traité.

Vous pouvez suivre l’échantillon à partir du moment où il quitte votre porte, et vous recevrez une notification à son arrivée au laboratoire. Vous devez vous attendre à recevoir vos résultats dans les deux à cinq jours ouvrables après qu’un médecin a examiné vos résultats. Une infirmière vous contactera ensuite pour discuter des résultats et des prochaines étapes.

Plus d’un million de tests LetsGetChecked ont été réalisés à ce jour.

Pour les intolérances alimentaires: Yorktest

(Yorktest)

Le bilan de santé essentiel de Yorktest vous donne une vue d’ensemble de votre santé. Vous pouvez tester 19 marqueurs de santé différents, notamment: le cholestérol et les triglycérides, la fonction hépatique, la vitamine D, la carence en fer, la vitamine B12 et le folate. D’autres exemples incluent un forfait familial d’intolérance alimentaire de 360 ​​£ ou un paquet complet de santé et de nutrition de 260 £.

Le test sanguin simple à la maison par piqûre au doigt vous fournit des résultats de feux de signalisation standard et faciles à lire. Le guide d’accompagnement vous aidera à apporter des changements efficaces à votre mode de vie, tandis que des conseils professionnels vous permettront de soutenir votre santé globale.

Pour les hommes: Numan

(Numan)

Une clinique en ligne conçue pour les hommes. Numan propose un kit de MOT At-Home Health, qui est un test sanguin facile à utiliser par piqûre au doigt, effectué dans le confort de votre foyer. Le test mesure des biomarqueurs importants tels que la thyroïde, la fonction sexuelle, la fatigue, le cholestérol, le diabète et les vitamines, et Numan propose également des traitements pour la dysfonction érectile, la perte de cheveux et l’éjaculation précoce.

Une fois le test effectué et envoyé au laboratoire, vous recevrez vos résultats dans un délai de 3 à 5 jours, ce qui vous permettra de savoir ce qui se passe à l’intérieur de votre corps.

Pour l’âge de votre système immunitaire: GlycanAge

(Glycanage)

GlycanAge est un test qui révèle l’âge de votre système immunitaire. Il est parfait pour ceux qui cherchent à améliorer leur style de vie, qui souhaitent bien vieillir, rebondir après le stress, mesurer la récupération physique ou simplement ceux qui veulent en savoir plus sur ce que les glycanes disent de leurs choix de style de vie.

Vous pouvez acheter un test unique ou un abonnement guidé, qui comprend plusieurs tests et l’assistance de spécialistes.