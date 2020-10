La programmation annuelle de Noël de Hallmark Channel reçoit une dose importante de célébrité country cette année, avec un certain nombre d’artistes qui joueront dans le prochain téléfilm A Nashville Christmas Carol. Inspiré du classique A Christmas Carol, le film met en vedette Jessy Schram, Wes Brown, Wynonna Judd, Sara Evans, RaeLynn, Kix Brooks et Kimberly Williams-Paisley. Le film sortira le 21 novembre.

Selon un synopsis partagé par PEOPLE, le film suit Vivienne Wake (Schram), une productrice de télévision bourrée de travail en charge d’une émission spéciale de musique country de Noël mettant en vedette le nouveau venu Alexis (RaeLynn). Vivienne, qui “ne laisse jamais ses sentiments personnels entraver les affaires”, est sur le point d’accepter un emploi à Los Angeles lorsque son amour d’enfance Gavin Chase (Brown), qui se trouve être le manager de la tête d’affiche de la spéciale, Belinda (Evans ), revient dans sa vie.

Vivienne reçoit également la visite du fantôme de son mentor récemment décédé, Marilyn (Judd), qui prévient Vivienne que son chemin actuel mène à un avenir sombre. Pour aider Vivienne, Marilyn recrute le Spirit of Christmas Past (Brooks) et le Spirit of Christmas Present (Williams-Paisley) pour l’aider à se remettre sur les rails et à reprendre sa vie en main. RaeLynn a partagé des images des coulisses de son travail sur le projet sur les réseaux sociaux, et les fans savent maintenant sur quoi elle travaille.

A Nashville Christmas Carol est l’un des 40 nouveaux films télévisés sur le thème des vacances à venir sur Hallmark Channel cette année, la chaîne prévoyant de commencer sa programmation Countdown to Christmas le 23 octobre. Parmi les autres nouveaux films, citons The Christmas House, qui présente un scénario à propos d’un couple de même sexe, If I Only Had Christmas, avec Candace Cameron Bure, pilier de Hallmark Channel, Love, Lights, Hanukkah !, qui suit une femme découvrant qu’elle est juive, et Christmas Comes Twice, avec Tamera Mowry-Housley.

“Notre table des fêtes est plus grande et plus accueillante que jamais. Les films de cette année reflètent notre représentation la plus diversifiée de talents, de récits et de familles, y compris The Christmas House, avec un scénario sur un couple gay cherchant à adopter son premier enfant et mettant en vedette Jonathan Bennett dans une distribution d’ensemble “, a déclaré Michelle Vicary, EVP, Programmation, dans un communiqué. “Nos films sont enracinés dans la chaleur et la positivité, les relations significatives, les réunions de famille et les traditions saisonnières – une formule gagnante, nous l’espérons, apportera à nos millions de téléspectateurs la légèreté et la joie des fêtes à la fin d’une année difficile.”