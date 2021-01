✖

Mercredi, une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole, pénétrant de force dans le bâtiment et saccageant les bureaux tout en empêchant temporairement les législateurs de certifier la victoire du président élu Joe Biden. Plusieurs identités sont apparues ces derniers jours, dont celle d’un médaillé d’or olympique. Klete Keller, double médaillé et ancien coéquipier de relais de Michael Phelps, aurait pris part à l’attaque.

Des photos et des vidéos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux mardi, montrant un homme de grande taille portant une veste olympique à l’intérieur du Capitole. Selon le New York Times, d’anciens coéquipiers et entraîneurs ont identifié l’homme comme le Keller de 6 pieds 6 pouces. Ils ont dit avoir reconnu l’ancien olympien à sa taille. Bien qu’ils aient également mentionné qu’il portait la veste avec “USA” dans le dos et le long des manches.

@Olympics – Pensez à retirer les médailles de ce gars, Klete Keller si vous voulez? Porter l’insigne de votre organisation tout en tentant de renverser le gouvernement américain n’est pas une bonne optique. pic.twitter.com/8LMUnjDMGJ – Deidre Sabatello (@OheeBluis) 12 janvier 2021

«C’est simple. [Team USA], [USA Swimming] doit insister [Olympics] dépouiller Klete Keller de ses médailles olympiques de natation. Aujourd’hui. Il a déshonoré son sport et sa nation “, a écrit mardi le commentateur sportif et politique Keith Olbermann. Beaucoup d’autres ont été d’accord avec ce sentiment et ont critiqué Keller pour son implication.

Mardi soir, une société immobilière du Colorado, Hoff & Leigh, a annoncé que Keller avait démissionné “avec effet immédiat”. L’entreprise l’avait employé pendant les trois dernières années, mais cela a changé à la lumière de l’attaque du Capitole. “Hoff & Leigh soutient le droit à la liberté d’expression et à la protestation légale, mais nous ne pouvons pas tolérer les actions qui violent l’état de droit”, a déclaré la société dans une brève déclaration, par The Times.

Le journal rapporte qu’aucune des vidéos ne montre Keller participant à des actes de violence dans le Capitole. Cependant, sa présence dans le bâtiment pourrait entraîner des problèmes juridiques. Plusieurs personnes identifiées lors de l’incident de mercredi font face à des accusations fédérales, notamment une entrée illégale et une conduite désordonnée. D’autres font face à des accusations de vol de biens gouvernementaux et de violations d’armes à feu.

{replyCount} commentaires

SwimSwam, un site axé sur le sport, a initialement publié l’histoire de l’implication présumée de Keller dans l’attaque de mercredi. Le site a mis en avant l’ancien olympien dans plusieurs photos et vidéos. SwimSwam a également noté que les profils de médias sociaux maintenant supprimés de Keller ont révélé qu’il était un «partisan franc du président Donald Trump».

Le nageur de 38 ans devenu courtier immobilier était membre de trois équipes olympiques américaines. Il a participé à l’équipe du relais 4×200 mètres, remportant l’argent aux Jeux de 2000 à Sydney. Il a ensuite remporté des médailles d’or aux Jeux d’Athènes en 2004 et aux Jeux de Pékin en 2008.