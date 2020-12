2020 a commencé avec la mort de Kobe Bryant, et ce fut un choc pour tout le monde. Bryant avait 41 ans lorsqu’il est mort dans un accident d’hélicoptère avec sa fille Gianna et sept autres personnes. De nombreuses célébrités sont décédées en 2020, mais Twitter dit que Bryant est celui qui a le plus blessé.

“C’était très difficile”, a déclaré l’ancien coéquipier des Lakers de Bryant, Shaquille O’Neal. «Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. J’étais à la maison le jour où c’est arrivé et mon fils m’a apporté la chose. Tu sais comment c’est Internet. Arrête de jouer avec moi, sors de mon visage avec ça maintenant. Arrêtez-vous et j’ai reçu les appels. Un gars qui m’a aidé à devenir aussi grand que moi, et nous serons toujours liés pour toujours. “

Bryant a pris sa retraite de la NBA en 2016, mais sa vie ne faisait que commencer. Il avait hâte de passer beaucoup de temps avec sa famille et de travailler sur d’autres projets. L’une de ses plus grandes réalisations en dehors du basket-ball a été de remporter un Oscar pour son film Cher Basketball en 2018. Voici un aperçu de Twitter rendant hommage à Bryant alors que 2020 touche à sa fin.

J’ai pleuré comme si j’avais perdu un membre de ma famille quand Kobe est mort – KobeTheGr8 🖤🐍 (@iNeverWifeHoes) 17 décembre 2020

J’étais à Yosemite, honnêtement un peu gâché cet endroit pour moi. J’y suis retourné et c’était la seule chose à laquelle je pouvais penser. Mec était mon héros. – Pleasant Sports (@ hnybdgr0115) 17 décembre 2020

prevnext