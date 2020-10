La légende des Los Angeles Lakers Kobe Bryant et sa fille Gianna sont décédées dans un accident d’avion avec sept autres personnes en janvier, et il y a eu des tonnes d’hommages au cours des neuf derniers mois. Et l’une des façons dont les fans honorent les deux est à travers leurs enfants. Lundi, BabyCenter a publié sa liste de noms de bébés les plus populaires, et les noms Kobe et Gianna ont considérablement augmenté cette année.

“Kobe a grimpé de 175% après que Kobe Bryant, l’un des plus grands basketteurs de tous les temps, ait perdu la vie dans un tragique accident d’hélicoptère aux côtés de sa fille de 13 ans, Gianna (+ 216%)”, a écrit BabyCenter. Kobe est n ° 216 sur la liste, progressant de 379 places, Gianna est répertoriée au n ° 24 et gagne 52 places. Le nom de la fille n ° 1 est Sophia, et le nom du garçon n ° 1 est Liam.

L’un des plus grands hommages rendus à Bryant et Gianna est un événement Celebration of Life au Staples Center de Los Angeles en février. L’épouse de Bryant et la mère de Gianna, Vanessa, ont pris la parole lors de l’événement et leur ont envoyé des messages.

“Gianna Bryant est une âme incroyablement douce et douce”, a déclaré Vanessa. «Elle était toujours attentionnée. Elle m’embrassait toujours pour me souhaiter une bonne nuit et m’embrassait bonjour. Il y avait quelques occasions où j’étais absolument fatiguée d’être avec Bianka et Capri et je pensais qu’elle était partie à l’école sans dire au revoir. «Pas de bisou? et Gianna répondait: ‘Maman, je t’ai embrassé mais tu étais endormie et je ne voulais pas te réveiller.’ “

Vanessa a également dit à Bryant de prendre soin de Gianna pendant qu’elle s’occupe de leurs filles – Natalia, Bianka et Capri. “Dieu savait qu’ils ne pourraient pas être sur cette terre sans l’autre. Il devait les ramener ensemble à la maison”, a déclaré Vanessa. «Bébé, tu prends soin de notre Gigi. Et j’ai Nati, Bibi et Coco. Nous sommes toujours la meilleure équipe. Nous aimons et tu nous manques, Boo Boo et Gigi. Puissiez-vous tous les deux reposer en paix et vous amuser au paradis nous nous revoyons un jour. Nous vous aimons tous les deux et vous manquez. Pour toujours et toujours. Maman. ” Bryant était membre des Lakers de 1996 à 2016 et est considéré comme l’un des 10 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. Il a mené l’équipe à cinq championnats de la NBA et a été nommé joueur par excellence des finales de la NBA en 2009 et 2010.