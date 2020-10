Kim Kardashian n’a pas approuvé de candidat à l’élection présidentielle – malgré le fait que son mari, Kanye West, court – mais maintenant sa soeur, Kourtney Kardashian, l’approuve et attrape une chaleur majeure pour cela.

Kourtney a publié jeudi une photo arborant un chapeau «Votez pour Kanye» … apparemment encourageant plus de 100 millions de followers sur les réseaux sociaux à se joindre à une candidate qui n’apparaîtra sur le bulletin de vote que dans 12 États. Elle a également inclus un lien vers son site Web de merch où les fans peuvent acheter ce chapeau pour 40 $.

Le mouvement a énervé beaucoup de gens qui ont senti que Kourtney utilisait sa plate-forme pour distraire les 2 candidats qui ont réellement une chance … Joe Biden et Président Trump. Sans parler de la promotion éhontée de son équipement.

Un utilisateur a écrit: “Quelle tristesse 2 c que U soutienne Kanye. Un vote 4 lui est un vote 4 Trump. Je pensais que U pouvait être le seul Kar-Jenner à avoir une certaine intelligence. J’avais tort! Vous devez profiter de l’énorme taxe pauses et contrôles de relance. U ra multimillionnaire sans conscience! Quelle tristesse 4 vos enfants et votre âme! “

Kourtney est la première personne de la famille Kardashian / Jenner à soutenir publiquement la course de Kanye pour Prez. Plus tôt jeudi, Kim a posté une photo sur IG remerciant ses fans de l’avoir amenée à atteindre la barre des 190 millions d’abonnés et les encourageant à voter … elle n’a pas approuvé un candidat en particulier.

Kanye récemment a publié sa première annonce de campagne, une vidéo avec un fort accent sur la religion.

Comme nous l’avons signalé … lors de son rassemblement en Caroline du Sud, il pleuré sur scène tout en racontant l’histoire d’envisager l’avortement quand Kim était enceinte de leur fille, Nord. Le moment déclenché de graves problèmes dans le mariage de Kim et Kanye, qui, ces derniers temps, semble être en voie de guérison.