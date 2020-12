Kourtney Kardashian n’a pas besoin d’une poupée Elf on the Shelf pour garder un œil sur ses enfants lorsqu’elle s’habille comme telle. La star de L’incroyable famille Kardashian a partagé vendredi une séance photo sensuelle de Noël avec ses fans. Compte tenu de la frustration de la sœur Kim Kardashian West avec la poupée Elfes sur une étagère pour ses enfants, Kardashian voudra peut-être rester à l’écart.

“Ma présence est un cadeau”, a écrit Kardashian, 41 ans, dans la légende de la paire de photos sur le thème de Noël. Chaque photo montrait Kardashian en train de prendre la pose devant un arbre de Noël tout en portant une robe maigre, un nœud rouge et des cuissardes rouges. La première photo montrait une poupée Elfe sur une étagère sortant d’un avion jouet par le bas de l’arbre.

Les photos ont inspiré de nombreux messages de plusieurs de ses 104 millions d’abonnés. La petite sœur Khloe Kardashian a demandé à quoi servaient les photos. “C’est comme ça que j’emballe les cadeaux, viens”, répondit Kardashian. «Cutie», intervint Kylie Jenner. «Pouvez-vous expliquer ce qui se passe ici», a ajouté Khloe dans un autre commentaire.

Alors que la sœur aînée Kardashian embrasse la tradition Elf on the Shelf, la sœur Kim est devenue frustrée. Le week-end dernier, Kim a révélé qu’elle avait oublié de déplacer ses quatre lutins du jour au lendemain et avait simplement décidé de les mettre tous en «quarantaine» jusqu’au jour de Noël. «Salut North, Saint, Chi & Psalm, nous sommes en quarantaine de 10 jours», a écrit Kim en tant que elfes dans une note à ses enfants. “Nous aurons notre magie et nous serons de retour dans 10 jours!”

Kardashian et son ex-petit ami, Scott Disick, sont les parents de leurs fils Reign, 6 ans, et Mason, 11 ans, et de leur fille Penelope, 8 ans. Les deux se sont récemment réunis pour célébrer les anniversaires de Reign et Mason. Cela a inspiré Disick à écrire un hommage à Kardashian, en la qualifiant de “meilleure baby-maker de la ville” et en notant qu’il n’aurait pas pu “demander une meilleure personne au monde pour avoir ces enfants incroyables”. Disick a tagué Kardashian, ajoutant: “Je vous aime et notre famille plus que tout au monde.”

Bien que les fans aient envie de voir Disick et Kardashian se réunir, les deux sont sortis avec d’autres personnes depuis leur rupture en 2015. Disick, 37 ans, a récemment commencé à sortir avec Amelia Hamlin, la fille de 19 ans des acteurs Harry Hamlin et Lisa Rinna. Hamlin et Disick ont ​​montré un PDA en marchant le long d’une plage en novembre. Les deux n’ont pas commenté publiquement la relation, mais Hamlin a classé Disick parmi les personnes pour lesquelles elle est “reconnaissante” pendant la semaine de Thanksgiving.