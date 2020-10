Kourtney Kardashian et Scott Disick ont ​​à nouveau la tête des fans qui tournent alors que les deux ont décollé ensemble pour une balade à vélo romantique pendant leurs vacances sur une île privée pour le 40e anniversaire de sa sœur Kim Kardashian. Les spéculations selon lesquelles l’ancien couple Keeping Up With the Kardashians, qui partage les enfants Mason, 10 ans, Penelope, 8 ans, et Reign, 5 ans, se sont remis ensemble, tourbillonnent depuis des mois après la séparation de Disick de Sofia Richie en mai 2020.

Ainsi, lorsque les deux hommes ont partagé mercredi des photos de leur balade à vélo, sous-titrant simplement “selfie selfie”, les commentaires ont été remplis de fans demandant leur statut. “Alors vous êtes de retour ensemble?!” l’un a demandé, comme un autre a fait écho, “Est-ce que vous sortez tous ensemble?” Un troisième a plaidé avec le duo, “ARRÊTEZ DE JOUER AVEC NOS ÉMOTIONS”, tandis qu’un autre a plaisanté: “Merci de sauver 2020 avec cette relation!”

Après la séparation de Disick et Richie après près de trois ans ensemble, Kardashian et son ancien compagnon de longue date ont haussé les sourcils avec leur comportement, se faisant des commentaires coquin sur les Instagram de l’autre pendant que Kardashian posait dans les chemises de son ex sur les réseaux sociaux. Dans une bande-annonce de la saison 19 en cours de KUWTK, les deux semblaient confirmer que quelque chose se passait entre eux alors qu’ils discutaient d’avoir un quatrième enfant ensemble. «Scott est comme, ‘Nous allons pour le bébé n ° 4.’ C’était sérieux? Je veux savoir », demande Kim à sa sœur pendant la bande-annonce. Sœur Khloé Kardashian a ajouté: “Êtes-vous enceinte?” avant la coupure de la vidéo.

Caitlyn Jenner est l’une des personnes favorables à ce que les deux se remettent ensemble, qui a déclaré à Entertainment Tonight en septembre qu’elle souhaitait toujours que Disick et Kardashian se remettent ensemble pour le bien de leurs enfants. Jenner a dit qu’elle espère que Disick pourra “se ressaisir” pour le bien de leurs enfants. “Je pense que c’est toujours le mieux pour les enfants d’avoir une mère et un père qui sont là tout le temps”, a déclaré Jenner à la sortie, admettant qu’elle ne savait pas ce qui allait se passer entre les deux à la fin. “Je ne sais pas si ça va marcher.”

La balade à vélo de Kardashian et Disick intervient au milieu d’un voyage controversé avec certains des amis les plus proches de la famille KarJenner sur une île privée. Partageant des photos glamour sur les réseaux sociaux, Kim a tweeté: “Après deux semaines de plusieurs écrans de santé et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref moment en temps.” Le voyage a été largement critiqué comme étant sourd au milieu d’une pandémie qui a provoqué la pauvreté de nombreuses personnes et tué plus de 225 000 Américains au cours des derniers mois.