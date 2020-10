Kourtney Kardashian et l’ex-petit ami Scott Disick sont apparus ensemble dans plusieurs photos de la fête du 40e anniversaire de Kim Kardashian West plus tôt cette semaine, suscitant de nouvelles spéculations sur l’état de leur relation. Cependant, une source a déclaré à E! News jeudi, ils ne sont pas impliqués dans une relation amoureuse. Les deux étaient ensemble pendant une décennie avant de se séparer en 2015, et ils sont parents de trois enfants, Mason, 10 ans, Penelope, 8 ans, et Reign, 5 ans.

L’ancien couple a “parcouru un long chemin”, a déclaré la source à E! Nouvelles. “Ils ont certainement connu des hauts et des bas au cours de la dernière décennie, mais ils sont maintenant plus proches que jamais. Ils se disent” meilleurs amis “. Ils ont vraiment trouvé un moyen de coparentalité qui leur convient le mieux et ont une bonne routine. ” L’initié a déclaré qu’ils étaient «liés pour la vie» en tant que parents de trois enfants et se sont engagés à avoir une relation harmonieuse pour eux.

Scott a été “dans un bon endroit récemment”, et Kardashian “a aimé passer du temps avec lui”, a expliqué l’initié. «Quand il est dans un bon endroit, ils s’amusent le plus et elle veut être avec lui. Elle pense qu’il est la personne la plus drôle et aura toujours une place dans son cœur pour lui.

Disick et Sofia Richie ont rompu pour de bon en mai après presque trois ans ensemble. Récemment, lui et Kardashian ont échangé des messages coquin sur Instagram, ce qui a déclenché des rumeurs de réconciliation. Mercredi, Disick a publié une photo de lui et de Kardashian regardant le coucher de soleil depuis une plage, avec Kardashian appuyé sur son épaule. «Travailler sur mes mouvements de nuit», écrit-il dans la légende. Plus tard, Kardashian a partagé des photos d’une balade à vélo panoramique qu’ils ont prise ensemble, avec la simple légende «selfie selfie». Les fans ont inondé les sections de commentaires des deux articles, cherchant à savoir où se situe leur relation.

Les photos de Kardashian et Disick cette semaine ont été publiées après que sa jeune sœur Kim ait déclenché une vague de controverse avec des photos de l’île privée qu’elle avait organisée pour son 40e anniversaire. Les photos montraient Kim, Kardashian, leur famille et leurs amis les plus proches rapprochés et sans masque facial alors qu’ils faisaient la fête ensemble. Beaucoup ont estimé que les photos étaient sourdes pendant la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 228000 Américains et laissé des millions d’autres sans emploi. «Après 2 semaines de tests de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref instant», a écrit Kim dans un article largement moqueur. tweet qui a inspiré un mème.