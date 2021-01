Kourtney Kardashian a terminé l’année sur une note incroyablement à la mode. Sur Instagram, la star de L’incroyable famille Kardashian a publié quelques photos de sa célébration discrète du Nouvel An. Le message de Kardashian intervient quelques jours après avoir dissipé les rumeurs de grossesse, qui ont été déclenchées pour la première fois après avoir publié des clichés de son escapade à Cabo.

Pour le réveillon du Nouvel An, Kardashian a enfilé une mini-robe noire et des talons noirs assortis. Même si elle passait les vacances à l’intérieur, la star de télé-réalité a également enfilé une paire de lunettes de soleil pour compléter son look haute couture. Kardashian a noté que la styliste Dani Michelle avait assemblé le look en la taguant directement sur la photo. Dans sa légende, la femme de 41 ans a écrit ce qu’elle aimerait avoir pour boire un verre pour la nouvelle année, en disant à ses partisans qu’elle aurait une «tequila sur les rochers avec de la chaux».

Comme mentionné précédemment, le dernier message de Kardashian intervient plusieurs jours après avoir été chargé de clarifier les rumeurs de grossesse. Elle avait précédemment partagé une série de photos qui la montraient vêtue d’un bikini rose vif. La section des commentaires de l’article a rapidement été inondée de fans demandant à la star de télé-réalité si elle attendait son quatrième enfant (Kardashian partage trois enfants – Mason, Penelope et Reign – avec son ex, Scott Disick). L’ami de longue date de Kardashian, Sarah Howard, a ensuite pris connaissance des commentaires pour plaisanter sur les rumeurs de grossesse. Howard a écrit: “Allons avoir un bébé!” Kardashian a alors plaisanté, “[Sarah] me mettre enceinte. “

Plus tôt cette année, Kardashian a expliqué ce que c’était que de faire face à des trolls commentant son corps. Dans une vidéo publiée sur la chaîne officielle Poosh en mai, la maman de trois enfants a expliqué que bloquer les commentaires négatifs est “plus facile à dire qu’à faire”. Cependant, elle est déterminée à ne pas laisser toute cette négativité la mettre en phase.

“J’ai commenté en retour et j’ai dit: ‘C’est la forme de mon corps. J’ai pris quelques kilos pendant cette période de quarantaine, et j’aime mon corps et je suis fier de ma forme et je le publie évidemment et c’est le forme de mon corps », avait-elle déclaré à l’époque. “Je ne pense pas avoir l’air enceinte du tout. Nous avons toutes une forme différente et c’est mon corps et j’en suis fier, c’est ainsi que je réponds aux commentaires négatifs. Ce n’est pas toujours facile.” Kardashian a ajouté: “Parfois, je peux être plus sarcastique, mais je pense que” tuez-les avec gentillesse “est ma devise et essayez de ne pas laisser ces commentaires vous affecter, et s’ils le font et vous le savez, ne regardez pas les commentaires.”