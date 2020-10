Kourtney Kardashian a exprimé son soutien à la campagne présidentielle de son beau-frère Kanye West sur Instagram jeudi, provoquant une tempête de feu en ligne. Kardashian a partagé une photo d’elle-même portant un chapeau «Vote Kanye». Le message comprenait un lien vers son site Web Poosh, où elle répertoriait les «meilleurs» endroits pour acheter des articles de vote. Ce message comprenait un lien vers le site Web de la campagne de West, où les gens peuvent acheter ce chapeau que Kardashian portait pour 40 $ ou un sweat-shirt à capuche avec le même message pour 80 $.

West est marié à la sœur cadette de Kardashian, Kim Kardashian West. Le rappeur a commencé sa campagne présidentielle en juillet et n’a fait le scrutin que dans 12 États. Pendant des semaines, la campagne a été silencieuse après que des questions sur le lien de sa campagne avec les agents républicains aient germé, mais il a publié sa première publicité de campagne plus tôt cette semaine. Dans le clip, West a déclaré que la prochaine étape pour construire l’Amérique est de «raviver l’engagement de notre nation envers la foi». Il a également exhorté les gens à écrire en son nom sur les bulletins de vote où il n’est pas inclus.

Étonnamment, Kardashian a été le seul membre de sa famille à approuver publiquement West, note Entertainment Tonight. Kim a encouragé ses fans à voter mais n’a pas mentionné de candidat en particulier. “S’il vous plaît VOTEZ! Vous avez le pouvoir de changer votre avenir”, a écrit Kim mercredi sur Twitter. West a déjà dépensé au moins 6 millions de dollars de son propre argent pour sa campagne, selon les documents déposés par la Commission électorale fédérale, note The Hill. Lorsqu’il est inclus dans les sondages, West ne reçoit généralement qu’un faible soutien à un chiffre.

kourtney kardashian publiant une histoire insta à ses 102 MILLIONS d’abonnés en les encourageant à voter pour kanye est l’une des utilisations les plus irresponsables, flagrantes et imprudentes de la plateforme de cette famille que j’aie jamais vues. – AJ (@ajhisnandez) 16 octobre 2020

Une personne a qualifié le message de Kardashian de «l’une des utilisations les plus irresponsables, flagrantes et imprudentes de la plateforme de cette famille que j’aie jamais vues». Kardashian compte 102 millions d’abonnés. Une autre personne a dit que l’approbation apparente de Kardashian envers West était une raison pour «annuler cette f— famille pour toujours et manger les f— riches».

Hou la la! Kourtney, je pensais que U étais le seul Kardashian qui pouvait avoir un peu d’intelligence, j’avais tort! Tout tourne autour des 4 $ U 2. Un vote 4 Kanye est un vote 4 Trump. chèques de stimulus.U ra multi millionnaire sans conscience.Sad 4 vos enfants – Gourou des médias sociaux (@guru_medi) 16 octobre 2020

Kardashian était également le seul membre de la famille à retweeter la vidéo de campagne de West. Ce fut une grande déception pour une utilisatrice de Twitter, qui pensait qu’elle était «la seule Kardashian à avoir un peu d’intelligence».

Comme c’est complètement ridicule et quel gaspillage de $$$. https://t.co/1NIY9iMwrZ – Greg Ritter (@CoachRittsD) 16 octobre 2020

Une personne a qualifié l’approbation de Kardashian de West de «déception». Un autre a partagé: “On dirait que Kourtney Kardashian a répondu à toutes nos attentes les plus basses de ce à quoi ressemblent vraiment les riches – tout en ne s’occupant que des leurs pour le profit.”

@kourtneykardash vous avez des enfants … Vous voulez vraiment qu’ils grandissent dans un monde où Kanye est président? Ne pensez pas que c’est votre décision la plus intelligente … Un vote pour lui, c’est essentiellement comme si vous rejetiez votre vote. – Kate Joyal (@JoyalKate) 16 octobre 2020

Le message de Kardashian pourrait être “la chose la plus embarrassante” que l’un des Kardashian ait faite en public, a tweeté une personne. “Kourtney est malade pour ça. On dirait que les produits sans gluten et sans OGM lui sont parvenus au cerveau”, a écrit une autre personne. “Je suis très déçu de dire à vos plus de 10 millions d’abonnés de voter pour Kanye West.”

