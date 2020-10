Si le stress de la course présidentielle de 2020 pèse sur vous, Krispy Kreme est là pour rendre le jour des élections un peu plus doux. Alors que les électeurs se rendront aux urnes le 3 novembre pour voter, la chaîne de beignets bien-aimée distribuera des beignets gratuits et des autocollants «J’ai voté» comme une incitation à sortir et à voter.

La chaîne a annoncé mardi le billet de faveur du jour de l’élection 2020. Tous les clients se rendant dans les établissements participants le jour du scrutin, le 3 novembre, recevront un beignet glacé original gratuit. Aucun achat n’est nécessaire. Krispy Kreme encourage également les clients à montrer leur fierté en distribuant des autocollants gratuits “J’ai voté”, qui, selon eux, est “un insigne de fierté pour tout électeur qui est plus difficile à atteindre en raison de l’augmentation du nombre de personnes votant par courrier et lié à la pandémie les précautions sanitaires prises dans les bureaux de vote dans tout le pays. “

“Si vous êtes en déplacement le jour du scrutin, nous tenons à vous remercier en vous offrant un beignet original glacé gratuit”, a déclaré Dave Skena, directeur du marketing de Krispy Kreme, dans un communiqué de presse annonçant l’accord. “Et si vous n’avez pas reçu votre autocollant” J’ai voté “parce que vous avez voté avant le jour du scrutin, nous sommes là pour vous aider.”

La chaîne encourage les clients qui passent le jour du scrutin à montrer comment ils apprécient leur gratification et leur fierté civique en utilisant le “[Krispy Kreme]”Hashtag” et étiquetage de la chaîne dans leurs messages. Les autocollants “J’ai voté” sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks, avec l’offre gratuite de beignets disponible uniquement dans les établissements participants du pays.

Bien sûr, il s’agit probablement de la première de nombreuses offres pour le jour du scrutin à venir avant le 3 novembre, la société de location de voitures Hertz ayant déjà annoncé sa promotion “Drive the Vote”, qui permet aux clients un jour gratuit lorsqu’ils récupèrent leur voiture le 2 ou 3 novembre et effectuez au moins une location de deux jours. La promotion est disponible dans des milliers d’établissements de quartier Hertz à travers le pays. Lyft, quant à lui, offre 50% de réduction sur un trajet jusqu’à 10 $ dans n’importe quel bureau de vote ou boîte de dépôt, Uber offrant une offre similaire dans le cadre de son initiative «Get Out the Vote», selon The Points Guy.

L’élection de 2020 s’est déjà avérée être tendue. Sur le ticket républicain, le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence sont en lice pour la réélection. L’ancien vice-président Joe Biden est candidat à la présidence sur le ticket démocrate avec le sénateur californien Kamala Harris comme vice-président.