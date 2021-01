Kristen Bell a dévoilé un morceau de son cœur dans sa dernière publication sur les réseaux sociaux. Mardi, l’acteur a posté une photo d’elle-même sans maquillage pour partager un message très honnête. Parallèlement au cliché au visage nu, elle a dit à ses fans sur Instagram qu’elle «luttait» ces derniers temps.

Bell a noté qu’elle se débattait depuis deux semaines. Quant à la raison des luttes de l’acteur, elle a écrit qu’elle ne savait pas vraiment pourquoi elle se sentait ainsi. Mais, elle a également partagé qu’elle se battait pour “TOUTES” les raisons. Même si Bell a été dans une situation difficile ces derniers temps, elle a exhorté ses partisans à faire la «bonne chose» et à être gentils avec eux-mêmes.

La star de Good Place a écrit: «J’ai eu du mal ces 2 dernières semaines, pour qui-sait-pourquoi-slash-TOUTES-les-raisons. Aujourd’hui, je suis enfin revenu sur le tapis roulant, au sens figuré et littéralement. Et je suis fier . “Bon travail, [Kristen]’ Je me suis dit. Pour quiconque ressent la même chose, vous pouvez le faire. Faites juste la prochaine bonne chose. Je t’aime. Xo. »Elle a terminé son message en incluant quelques hashtags appropriés pour la santé mentale et la sensibilisation à la santé mentale.

Vers la fin de 2020, Bell a fait face à une situation très grave lorsque son mari, Dax Shepard, a rechuté. Shepard a partagé sur les réseaux sociaux qu’il avait rechuté avec des médicaments sur ordonnance après 16 ans d’abstinence. Lors de l’apparition de Bell au Ellen DeGeneres Show en octobre, elle a parlé de la bataille de son partenaire contre la dépendance.

«Je veux dire regarde, tout le monde est confronté à ses propres démons. Parfois, c’est de l’anxiété et de la dépression, parfois c’est de la toxicomanie», expliqua Bell. “Ce que j’aime le plus chez Dax, c’est A) qu’il a pu me dire et nous dire et dire que nous avons besoin d’un plan différent.” Elle a continué à dire à Ellen DeGeneres que le couple avait mis en place un nouveau plan pour que Shepard prenne des analgésiques (il a prescrit le médicament après une série de blessures causées par la pratique de sports extrêmes).

Bell a ajouté: “S’il doit prendre des médicaments, pour quelque raison que ce soit, je dois les administrer. Mais il a dit: ‘Nous avons donc besoin d’un plan plus solide. J’étais hésitante et je dois faire une sorte de travail émotionnel pour comprendre pourquoi je voulais utiliser à nouveau. »« Alors que Shepard a rechuté à la fin de 2020, Bell a déclaré qu’elle était convaincue que son mari pourra grandir à partir de cette expérience.

“L’une des principales raisons pour lesquelles je l’aime est qu’il est également accro à la croissance”, a noté l’acteur. “Il est accro à l’évolution. Et il était comme, je ne veux pas risquer cette famille et je l’ai fait, alors mettons de nouvelles choses en place pour s’assurer que cela ne se reproduise plus. Nous retournons à la thérapie. Je J’adore le fait qu’il soit accro à la croissance et je continuerai à le soutenir car il en vaut vraiment la peine. “