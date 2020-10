Kristen Bell soutient son mari, Dax Shepard, après avoir récemment annoncé publiquement qu’il avait rechuté avec des médicaments sur ordonnance après 16 ans d’abstinence. L’actrice aborde le parcours de sobriété de son mari lors de l’émission The Ellen DeGeneres de mercredi, affirmant qu’il se débrouillait “vraiment bien” après avoir annoncé sa rechute.

“Je veux dire regarde, tout le monde est confronté à ses propres démons. Parfois, c’est de l’anxiété et de la dépression, parfois c’est de la toxicomanie”, a déclaré Bell à DeGeneres, félicitant son mari d’avoir pu demander de l’aide et être honnête sur ses difficultés. “Ce que j’aime le plus chez Dax, c’est A) qu’il a pu me dire et nous dire et dire que nous avons besoin d’un plan différent.” Maintenant, a déclaré Bell, le couple a un nouveau plan pour aider Shepard après un autre incident similaire en prenant des analgésiques, qui lui ont été prescrits après une série de blessures causées par la pratique de sports extrêmes. «S’il doit prendre des médicaments, pour quelque raison que ce soit, je dois les administrer», a-t-elle poursuivi. “Mais il était comme,” Donc, nous avons besoin d’un plan plus fort. J’étais hésitante et je dois faire une sorte de travail émotionnel pour comprendre pourquoi je voulais utiliser à nouveau. “”

La star de Good Place a ajouté qu’elle ne doutait pas que son mari pourra grandir à partir de cette expérience. “L’une des principales raisons pour lesquelles je l’aime est qu’il est aussi accro à la croissance. Il est accro à l’évolution. Et il était comme, je ne veux pas risquer cette famille et je l’ai fait, alors mettons de nouvelles choses en place pour nous en assurer. ne se reproduit plus », dit-elle. «Nous retournons à la thérapie. J’adore le fait qu’il soit accro à la croissance et je continuerai de le soutenir car il en vaut vraiment la peine.

Shepard a révélé le mois dernier dans son podcast Armchair Expert qu’il était au septième jour de sa sobriété après avoir commencé à prendre des analgésiques sur ordonnance pour ses blessures, mais a commencé à augmenter lentement la posologie et à mentir sur la quantité qu’il prenait. “Je mens à d’autres personnes et je sais que je dois arrêter”, a-t-il déclaré. “Mais ma tolérance augmente si vite que je suis maintenant dans une situation où je prends, vous savez, huit heures 30 par jour, et je sais que c’est un montant qui va entraîner un très mauvais retrait. Et je commence à avoir vraiment peur, et je commence à me sentir vraiment seul. Et j’ai juste cet énorme secret. “