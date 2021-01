L’ancienne star du Ranch, Dax Shepard, a célébré samedi son 46e anniversaire, suscitant un message affectueux de sa femme, l’actrice Kristen Bell. Elle l’a félicité pour son «engagement dans la croissance» après une année difficile. En 2020, Shepard a été impliqué dans un grave accident de moto et a fait une rechute au cours de son voyage de sobriété.

“C’est mon jour préféré de l’année! Quand je peux célébrer la naissance de mon être humain préféré sur terre et le gâter jusqu’à ce qu’il pourrisse”, a écrit Bell sur Instagram, à côté d’une photo amusante du couple. “Celui qui s’engage pour la croissance est stupéfiant, dont l’honnêteté est admirable et qui me fait rire plus que quiconque. Je t’aime tellement.” Shepard et Bell se sont mariés en 2013 et sont parents d’une fille Delta, 6 ans, et de son fils Lincoln, 7 ans.

Plusieurs des célébrités et amis de Bell ont également souhaité un joyeux anniversaire à Shepard. “Joyeux anniversaire, daxaroonie!” Chelsea Handler a écrit. “Je l’aime aussi. Joyeux anniversaire [Shepard]», A écrit Jimmy Kimmel. Plusieurs fans se sont joints à la célébration, certains notant qu’ils ont partagé le même anniversaire avec Shepard.« Joyeux anniversaire Dax. Merci d’avoir placé la barre des objectifs de la relation si haut “, a écrit un fan.

Au cours d’un épisode d’août de Armchair Expert, Shepard a révélé qu’il avait subi un accident de moto et avait dû subir une intervention chirurgicale pour quatre côtes cassées et d’autres blessures. Dans un autre épisode en septembre, Shepard a noté que les chirurgies l’obligeaient à prendre des analgésiques et il a rechuté. Plus tôt en 2020, il a remarqué que son comportement devenait «de plus en plus sombre» et il a finalement commencé à acheter des analgésiques. “Depuis huit semaines peut-être, je ne sais pas vraiment … Je suis sur eux toute la journée”, a-t-il expliqué à la co-animatrice Monica Padman, rapporte Entertainment Tonight. «Et je suis autorisé à être sur eux à un certain dosage parce que j’ai une prescription. Et puis je augmente aussi cela. Et puis toutes les prescriptions sont épuisées, et je prends maintenant juste 30 mil Oxys que j’ai acheté à chaque fois que je décide que je peux le faire. “

Shepard a déclaré qu’il pensait gérer sa carrière et ses responsabilités familiales, même si Padman pouvait reconnaître certains changements de comportement. Shepard a admis avoir menti à Padman. Le mensonge était un signe pour Shepard qu’il devait arrêter. Il a fini par être franc avec Padman et Bell, mais il craignait de devenir public car il avait été rapporté qu’il était sobre depuis 16 ans. Au moment où Shepard a enregistré le podcast, il était sobre pendant sept jours.

Bell a parlé de l’admission de Shepard lors de l’émission The Ellen DeGeneres Show en octobre. La star de Good Place a déclaré que son mari allait “vraiment bien” et qu’elle doit maintenant administrer ses médicaments chaque fois qu’il doit les prendre. “Je veux dire, regardez, tout le monde est confronté à ses propres démons. Parfois c’est l’anxiété et la dépression, parfois c’est la toxicomanie”, a déclaré Bell. “Ce que j’aime le plus chez Dax, c’est A) qu’il a pu me dire et nous dire et dire que nous avons besoin d’un plan différent.”