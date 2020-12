Saturday Night Live clôture 2020 ce week-end avec le retour de l’ancien membre de la distribution Kristen Wiig et de la chanteuse Dua Lipa. Les deux invités ont rejoint Kate McKinnon pour la promo, dans laquelle ils ont assuré aux fans qu’ils diraient au Père Noël s’ils ne regardaient pas l’épisode. C’est une apparence de maquillage pour Lipa, qui devait se produire en mars. Le nouvel épisode est diffusé à 23 h 30 HE sur NBC samedi.

Dans un premier temps, McKinnon a dit aux téléspectateurs que s’ils ne regardaient pas l’épisode, le père Noël le saurait. “C’est vrai, c’est du charbon pour vous”, a déclaré Lipa. McKinnon a déclaré qu’elle avait une ligne directe avec le téléphone de la salle de bain du Père Noël, où il dirige toutes ses affaires. Dans le deuxième segment, McKinnon et Wiig ont tous deux essayé de s’assurer que c’était toujours la “période la plus merveilleuse de l’année”, malgré tout ce qui se passait en 2020. “Vous allez bien?” Demanda Lipa. «Non», ont-ils tous les deux répondu.

“Tu sais, beaucoup de choses se sont passées depuis ton départ, Kristen. Il y a eu une pandémie”, a déclaré McKinnon à Wiig dans la dernière partie. “Oh non!” “Mais maintenant, il y a un vaccin, et vous êtes tous rattrapés”, a déclaré McKinnon. Ensuite, McKinnon et Wiig ont répété la même chose à Lipa, alors maintenant tout le monde a compris le chaos de 2020.

Lipa est déjà apparue dans l’émission en février 2018 et elle devait se produire dans l’épisode du 28 mars 2020 avec John Krasinski en tant qu’animateur. Cependant, l’épisode a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. La chanteuse britannique de 25 ans a remporté le Grammy du meilleur nouvel artiste en 2019 et son deuxième album, Future Nostalgia, a été nominé pour l’album de l’année aux Grammys 2021. Son single “Don’t Start Now” a également été nominé pour le disque de l’année, la chanson de l’année et la meilleure performance pop solo. «Un Dia (One Day)», sa collaboration avec J Balvin, Bad Bunny et Tainy, a été nominée pour la meilleure performance de duo / groupe pop.

Wiig a été membre de la distribution de 2005 à 2012 et a déjà accueilli en mai 2013 et novembre 2016. En mai, elle a animé le troisième et dernier épisode Saturday Night Live at Home, dans lequel les membres de la distribution ont contribué à des croquis de chez eux. Wiig joue le rôle de Barbara Ann Minerva / Cheetah dans Wonder Woman 1984, qui sera dans les salles et en streaming sur HBO Max le jour de Noël. Elle interprète également Jenny Hart dans la série animée Bless the Harts de Fox, diffusée le dimanche à 20h30 HE.

Dans d’autres nouvelles de SNL, l’émission devra bientôt trouver un nouvel acteur pour incarner le président élu Jim Carrey. Le comédien a joué Biden dans les six premiers épisodes de la saison mais n’est apparu dans aucun depuis le retour de l’émission plus tôt ce mois-ci. “Bien que mon mandat n’ait été censé durer que 6 semaines, j’étais ravi d’être élu président de la SNL … le plus grand appel du devoir de la comédie. J’adorerais aller de l’avant en sachant que Biden était le vainqueur parce que j’ai cloué que -, “Carrey a tweeté samedi. “Mais je ne suis qu’un parmi une longue lignée de fierté et de lutte contre SNL Bidens!”