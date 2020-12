Kristin Cavallari a récemment fait la fête avec les stars de Southern Charm Austen Kroll et Craig Conover à Nashville, un événement qui a déclenché des rumeurs d’amour. Kroll a affirmé plus tard que Cavallari et les stars de Bravo sont devenues amis après avoir prétendument glissé dans les DM de Conover quand elle a appris qu’ils venaient à Music City. Cavallari et son ami Justin Anderson ont contesté cette histoire, mettant ainsi fin à toute spéculation selon laquelle Cavallari aurait une relation amoureuse avec Kroll.

Au cours du week-end, Conover et Kroll ont partagé des publications Instagram Story de Nashville. Kroll a partagé une vidéo des deux dans une voiture avec Cavallari, Anderson et le fiancé d’Anderson, Austin “Scoot” Rhodes, alors qu’ils chantaient “Call Me Maybe” de Carly Rae Jepsen, note PEOPLE. Anderson a également partagé une photo des quatre dans un restaurant de Nashville. Il y avait aussi une vidéo Instagram Live avec Cavallari dansant sur les épaules de Kroll. Cavallari a publié plus tard une photo montrant juste elle-même et Anderson en train de rire.

Jeudi, Kroll est apparu sur Watch What Happens Live, où il a dit à Andy Cohen que lui et Conover étaient devenus amis avec Cavallari après avoir commencé à envoyer des messages directs à Conover. “Honnêtement, elle s’est glissée dans les DM de Craig et a dit: ‘Je viens en ville’, alors nous sommes tous allés dîner, et nous nous sommes tous bien entendus”, a déclaré Kroll, rapporte PEOPLE. “Nous nous entendons tellement bien.”

Un fan a également posé des questions sur les rumeurs d’amour, mais Kroll a déclaré qu’ils ne sortaient pas ensemble. “Kristin est sortie d’une relation de 10 ans – elle ne cherche rien”, a déclaré Kroll, faisant référence à sa séparation de l’ancien quart-arrière de la NFL Jay Cutler. “Elle vit certainement sa meilleure vie.”

Vendredi soir, Anderson et Cavallari ont tous deux commenté la situation dans des publications Instagram Story. “Pas le genre de chose dont je devrais parler, mais Kristin ne glisserait jamais au hasard dans le DM de quelqu’un”, a déclaré Anderson. «J’étais fan de nos nouveaux amis Craig et Austen et nous avons rendu visite à Charleston et nous les avons rencontrés. J’ai poussé pour l’amitié. Kristin était avec nous pour la balade et personne ne se connecte ou même ne flirte. Quatre adultes qui sont amis. .. allons-nous en.”

Cavallari a partagé le message d’Anderson, ajoutant: “Littéralement rien à voir ici, les gens. Maintenant passons à autre chose.” Elle a également partagé une autre déclaration, qualifiant toutes les rumeurs Internet de “juste du bruit”, ajoutant qu’elle savait “qui je suis et que mes enfants savent qui je suis. C’est tout ce qui me tient à cœur. C’est pourquoi je ne commente généralement jamais le BS.”

“OK, dernière chose: Internet prospère grâce aux clickbait et aux magasins juteux”, a poursuivi Cavallari. “Personne ne donne comme – si le titre est” Kristin Cavallari est finalement vraiment très heureuse. ” Et ils doivent générer du contenu tous les cinq jours. Alors ils exagèrent, déforment les mots et mentent carrément. Gardez cela à l’esprit. “