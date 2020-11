Kristin Cavallari et le comédien Jeff Dye réchauffent les choses. Les deux ont été surpris en train de s’embrasser en public à Nashville, dans le Tennessee, où l’ancienne star de Laguna Beach réside aux côtés de ses trois enfants. Les deux ont été aperçus à l’endroit “ultra branché” appelé Bastion où des témoins oculaires disent que les deux étaient très coquettes et romantiques.

«À un moment donné pendant le dîner intime, Kristin a été vue se penchant sur Jeff et lui donnant un long baiser», a déclaré une personne à Us Weekly. “Le couple a passé une soirée très animée avec beaucoup de rires.” Le témoin oculaire a également partagé qu’elle et son rendez-vous de 37 ans avaient partagé quelques rires avec deux gars assis à côté d’eux, l’un d’eux avec qui Cavallari était déjà allé à un rendez-vous. “Quand Kristin a utilisé les toilettes, Jeff n’avait d’yeux que pour elle à l’endroit branché.”

Les deux auraient été liés depuis octobre, six mois seulement après qu’elle et son ex-mari Jay Cutler ont annoncé qu’ils allaient divorcer. Bien qu’elle et Dye s’entendent bien, un initié a déclaré au point de vente que bien qu’ils soient “totalement une chose”, cela ne va nulle part très “sérieux”. “Kristin et Jeff ont juste une situation de rencontre occasionnelle en cours. Elle n’est pas dans la zone pour aller de l’avant avec une relation à part entière de ce niveau et se tient juste préoccupée et s’amuse.”

“Kristin et Jeff sont totalement une chose”, a ajouté une source le mois dernier. «Elle adore rire et Jeff est évidemment si drôle et ludique. Il lui rend la vie plus légère à travers cette transition et la dissuade de se sentir bouleversée. Jeff a aidé à la mettre dans un bon espace de tête et il est content d’elle et pense qu’elle l’est tellement belle et sexy. “

Les deux ont également discuté de leurs plans de Thanksgiving. Cavallari, qui partage Camden, 8 ans, Jaxon, 6 ans, et Saylor, 4 ans, avec Cutler, prévoit de passer du temps avec son ex et leurs trois enfants pendant les vacances en famille. “J’attends ça avec impatience. Je suis heureux que nous puissions le dépenser ensemble et avoir ces conversations même si nous sommes en train de divorcer”, a déclaré la réalité au point de vente. “Alors, je suis reconnaissant pour où nous en sommes actuellement.”

Cavallari et Cutler se sont tous deux rendus sur les réseaux sociaux pour annoncer leur rupture. Les deux ont publié la même photo et avec la même légende indiquant qu’ils se séparent respectueusement mais qu’ils ont toujours beaucoup d’amour l’un pour l’autre et en particulier pour leurs enfants. Cependant, des sources disent que Cutler n’est pas très heureux que Cavallari passe si vite après leur annonce.