Kristin Cavallari ne semble pas hésiter à s’adapter à la vie de célibataire après son divorce avec l’ancien quart-arrière de la NFL Jay Cutler en avril. La star de Very Cavallari a partagé une photo d’elle-même se prélassant au bord de la piscine avec la caméra derrière elle, “Suns out buns out”. Le message vient après que Cutler aurait passé Thanksgiving avec ses amis, Carrie Underwood et son mari, Mike Fisher. Cavallari a eu une réunion plus intime avec leurs trois enfants.

Environ huit mois après leur séparation, Cavallari a écrit à Thanksgiving qu’il y avait beaucoup de raisons d’être reconnaissantes, dont la plupart avaient à voir avec ses trois enfants, les appelant la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Avant les vacances, Cutler a provoqué son propre drame après avoir partagé une photo de lui-même avec l’un de ses amis, Chuy, mais plus remarquable, Shannon Ford. Les fans de Very Cavallari reconnaîtront Ford comme un ancien employé de la star de The Hills et quelqu’un qui a été licencié en raison de son éthique de travail et de son engagement envers l’entreprise. Les trois d’entre eux ont été vus en train de boire du vin dans le clip et rien de grave ne semble provenir de l’interaction, bien que de nombreux fans se soient demandé ce qui se passait avec les deux parties qui traînaient l’une autour de l’autre.

Cinq mois après la publication de la nouvelle de leur rupture, Cavallari a déclaré à PEOPLE que la décision de s’éloigner de l’autre était l’une des décisions les plus difficiles qu’elle ait jamais eu à prendre. Elle a laissé entendre qu’il y avait des problèmes au paradis malgré ce que les caméras de l’émission auraient pu suggérer ou ce que les médias sociaux avaient déduit en mentionnant que les fans les appelaient des «objectifs de couple» mais n’y croyaient pas pleinement. «Nous avons essayé vraiment, vraiment dur pendant des années et des années», a-t-elle poursuivi. «Ce fut la décision la plus difficile que j’aie jamais prise.» La scission des deux ne semble pas gâcher leur lien personnel, cependant, malgré quelques allers-retours juridiques par la suite en ce qui concerne leur routine de coparentalité. Cavallari a déclaré qu’elle se souciait toujours de lui et que les deux parlaient régulièrement, mais qu’ils avaient simplement grandi avec le temps.

Les deux ont commencé à sortir ensemble en 2010 et se sont finalement mariés en 2013. Ils ont accueilli leur premier fils, Camden, en 2012, et deux ans plus tard, Jaxon. Leur fille, Saylor, est née en 2015. La vie personnelle des deux, et les affaires de Cavallari, ont été mises sur le petit écran lorsque Very Cavallari a fait ses débuts en 2018 et a présenté le lancement de son magasin Uncommon James. La série ne sera plus diffusée d’épisodes après E! et Cavallari a annoncé que la troisième saison serait de retour en mai.