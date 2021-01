Kristin Cavallari et Jay Cutler suscitent des rumeurs selon lesquelles ils sont de retour après avoir été séparés pendant près de 10 mois. L’ancien couple a chacun posté la même photo d’eux avec une légende très vague. “Le monde est plein d’utilisateurs. 10 ans. Je ne peux pas briser ça”, ont-ils tous deux déclaré.

Les stars de Very Cavallari ont annoncé qu’elles appelaient à l’arrêt à la suite d’un voyage aux Bahamas, choquant les fans qui considéraient le duo comme des objectifs relationnels pendant des années. «Avec une grande tristesse, après 10 ans ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion amoureuse pour divorcer», a révélé la star de Laguna Beach en avril. << Nous n'avons que de l'amour et du respect l'un pour l'autre et nous sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. C'est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée alors que nous naviguons dans cette période difficile au sein de notre famille. "

Naturellement, le message a été immédiatement choqué car les fans ont rempli leurs commentaires d’une multitude de réactions surprenantes. «Vous venez d’envoyer ma femme dans un tailspin. [Shake my head]”, a écrit un commentateur.” C’est cool. Maintenant, je ne peux pas dormir “, a déclaré un autre. Bien que ce soit un développement fou, il y a plus de quelques fans de Cavallari qui espèrent que le couple trouvera un moyen de raviver leur ancienne flamme.” Je pense qu’ils ne font que montrer que peu importe ce qu’ils sont une équipe !! Vous ne pouvez pas briser leur lien. Mais ce serait vraiment génial s’ils se remettaient ensemble !! »a écrit quelqu’un.

Les deux se sont mariés en 2013 et ont trois enfants ensemble, deux garçons et une fille – fils Camden, 8 ans, et Jaxon, 6 ans, et sa fille Saylor, 4 ans. Cavallari a brisé son silence en septembre après l’annonce de leur divorce. Elle a révélé à PEOPLE que leur relation se débattait depuis un certain temps dans les coulisses de leur émission. “Cela ne s’est pas produit du jour au lendemain”, a déclaré Cavallari. “Nous avons essayé vraiment, vraiment dur pendant des années et des années. C’était la décision la plus difficile que j’ai jamais prise.”

L’ancien couple a passé les vacances ensemble – même après que Cavallari ait été surpris en train de baiser le comédien Jeff Dye. “Je suis heureuse que nous puissions le passer ensemble et avoir ces conversations même si nous sommes en train de divorcer. Donc, je suis reconnaissante pour où nous en sommes actuellement”, a-t-elle déclaré à Us Weekly. des vacances.