Kristin Cavallari et Jay Cutler télégraphient les choses sont copacétiques avec eux, et peut-être même plus que copacétiques … et ils suggèrent que leur divorce a en quelque sorte été mal interprété.

Kristin et Jay ont chacun posté cette photo des deux qui traînaient ensemble, avec la légende: “Le monde est plein d’utilisateurs. 10 ans. Je ne peux pas casser ça.”

Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires ici. Sont-ils de retour ensemble? Est-ce qu’ils disent simplement qu’ils sont toujours une famille et qu’ils seront heureux de coparentalité? Et qui sont exactement les «utilisateurs».

Il semble que le commentaire des «utilisateurs» s’adresse aux médias / médias sociaux, qui ont qualifié le divorce de litigieux. Si c’est le cas, c’est un peu bizarre.

Comme nous l’avons signalé, Jay a demandé le divorce de retour en avril après 7 ans de mariage. Il a demandé la garde partagée, mais lorsque Kristin a déposé sa réponse, l’amertume était apparente. Elle a allégué une «inconduite» de la part de Jay. Sa réponse disait que Jay “est coupable d’une conduite conjugale inappropriée qui rend la cohabitation dangereuse et inappropriée”.

Kristin a alors insinué que Jay l’avait accusée de «conduite conjugale inappropriée». Son avocat a écrit: «toute inconduite alléguée ou implicite à son encontre dans la plainte de divorce était en réponse à et / ou à la suite d’une inconduite de la part du mari». C’est bizarre, car Jay n’a jamais mentionné l’inconduite de Kristin dans sa demande de divorce.

Kristin avait initialement demandé la garde physique exclusive de leurs 3 enfants et voulait seulement que Jay ait des visites.

Avance rapide jusqu’en septembre, quand Kristin a dit qu’il y avait AUCUN scandale concernant Jay, disant que c’était simplement un cas où le mariage «n’a tout simplement pas fonctionné».

Il semblait qu’ils se remettaient de leur colère, car ils ont accepté en septembre la garde partagée et ont semblé abaisser la température.

10/10/20 TMZ.com

Kristin avait été liée à un comédien Jeff Dye depuis octobre, mais leur dernier article suggère maintenant … eh bien, en fait, nous ne sommes pas sûrs.

À suivre …