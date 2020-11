Jay Cutler et Kristin Cavallari ont annoncé en avril qu’ils divorceraient après 10 ans ensemble. Ils sont restés séparés depuis, mais réunis à l’Halloween. Ils se sont habillés de costumes uniques et ont apprécié les vacances avec leurs enfants.

Cavallari a publié une photo sur Instagram qui montrait la famille dans ses tenues. La star de Very Cavallari habillée en licorne tandis que l’ancien quart-arrière des Chicago Bears portait une tenue rayée. Un enfant déguisé en DJ Marshmello tandis qu’un autre portait une tenue de princesse. Le troisième semblait porter une combinaison de la police. «Halloween 2020», a-t-elle écrit dans la légende du message.

Cutler et Cavallari faisaient partie des nombreuses personnes qui se sont déguisées et ont célébré Halloween au cours d’une année impaire. Mario Lopez a lacé des chaussures de lutte pour ressembler à la star de la WWE Ric Flair tandis que la famille de Neil Patrick Harris a recréé des moments de Willy Wonka & The Chocolate Factory. Même Halsey a montré une tenue unique tout en s’habillant en Corpse Bride de Tim Burton.

Bien que Cutler et Cavallari soient restés séparés depuis l’annonce de leur séparation, ils ont continué à attirer l’attention pour diverses raisons. Elle aurait commencé une romance avec le comédien Jeff Dye alors qu’il rejoignait Mike Fisher et Carrie Underwood pour la deuxième édition annuelle de CATCHIN ‘DEERS Mike Fisher Celebrity Clay Shoot. Il portait une veste en laine verte et abattait des pigeons d’argile tout en aidant à collecter des fonds pour des fondations dans la région de Nashville.

En plus de se joindre à d’autres résidents du Tennessee pour des tirs de bienfaisance, Cutler est également devenu l’une des dernières personnes à attraper la fièvre de Yellowstone. Il a regardé tous les épisodes disponibles du drame de Paramount Network avec Kevin Costner et a décidé d’agrémenter sa ferme. Il a acheté deux mini vaches, qu’il a nommées Hank et Ruby.

Cutler a continué à fournir des mises à jour sur sa ferme en pleine croissance sur les médias sociaux, dont beaucoup présentent ses mini-vaches. Il a dirigé des séances photos, les a conduits au pâturage et a fréquemment appelé les acteurs de Yellowstone à venir l’aider avec son troupeau. Cutler a également fourni de brefs aperçus de jeunes chèvres qui aiment grimper sur sa table de patio.

“J’ai passé les deux dernières semaines à regarder Yellowstone”, a déclaré Cutler fin août. «À la fin, la seule chose logique que je pensais pouvoir faire était …» Il a ensuite ouvert la remorque et a montré les deux mini vaches. “Vous êtes à la maison. Vous l’avez fait,” dit Cutler avant de commenter les expressions sur les visages des bovins. “Ils sont en colère.”