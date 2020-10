Kristin Cavallari pourrait passer à autre chose avec un nouvel homme après sa séparation avec Jay Cutler. Selon TMZ, Cavallari a été aperçu en train d’embrasser un homme mystérieux à Chicago. Cette nouvelle survient plusieurs mois après que Cavallari et Cutler ont annoncé qu’ils se séparaient après dix ans ensemble.

Cavallari a été vu en train d’embrasser l’homme mystérieux au Fulton Market, un quartier de Chicago rempli de bars et de restaurants. La star de Very Cavallari aurait un magasin à proximité. Pour le moment, on ne sait pas qui est l’homme en question. Mais, les deux étaient définitivement très proches l’un de l’autre alors qu’ils partageaient un baiser et un câlin pendant leur rencontre. Cavallari et Cutler ont initialement annoncé qu’ils divorceraient en avril. À l’époque, la star de télé-réalité partageait la nouvelle via Instagram.

“Avec une grande tristesse, après 10 ans ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion amoureuse pour divorcer”, a écrit Cavallari à côté d’une photo du couple. << Nous n'avons que de l'amour et du respect l'un pour l'autre et nous sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. C'est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée alors que nous naviguons dans cette période difficile au sein de notre famille. " Cavallari, qui partage trois enfants avec Cutler, a ensuite parlé de leur divorce lors d'un entretien avec PEOPLE en septembre.

Selon l’ancienne star de Laguna Beach, elle et son ex-mari avaient des difficultés depuis des années, mais ils ont fait un effort actif pour garder ces maux cachés aux yeux du public. “J’ai toujours pensé que c’était intéressant quand les gens nous appelaient des ‘objectifs de couple”, a-t-elle déclaré au média. “J’étais comme, ‘Si seulement vous saviez.'” Apparemment, les choses ont changé dans leur mariage lors du tournage de la dernière saison de Very Cavallari, avec la star de télé-réalité notant que “nous avons définitivement gardé beaucoup de choses privées.” Elle a ajouté: “Les producteurs ont vu des choses, mais ils ne les ont pas mis dans la série – ce qui est bien, car je ne veux pas que mes enfants [see that]”Même si leur annonce de séparation a été un choc majeur pour les fans, ce n’était pas une décision” du jour au lendemain “. Comme l’explique Cavallari,” Nous avons essayé vraiment, vraiment dur pendant des années et des années. Ce fut la décision la plus difficile que j’aie jamais prise. “