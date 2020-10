Kristin Cavallari a révélé qu’elle passait Thanksgiving avec son ex-mari Jay Cutler, à la suite de leur récente rupture. Tout en faisant la promotion de son nouveau livre de cuisine, True Comfort, l’ancien de Very Cavallari a déclaré à Us Weekly: «Je vais en fait le dépenser uniquement avec mes [my estranged husband] Jay Cutler en famille. Alors, j’ai hâte d’y être. “

Elle a ajouté: “Jay et moi discutions du menu ensemble hier, et il sera de garde. Je pense qu’il va faire frire une dinde et fumer un gigot d’agneau, et ensuite je vais faire tout le reste.” Cavallari a poursuivi en disant: “Je suis heureux que nous puissions le passer ensemble et avoir ces conversations même si nous sommes en train de divorcer. Donc, je suis reconnaissant pour où nous en sommes actuellement . “

Cutler et Cavallari se sont mariés en 2013 et partagent trois enfants: leurs fils Camden, 8 ans, et Jaxon, 6 ans, et leur fille Saylor, 4 ans. En avril, le couple a annoncé qu’ils se séparaient après plus d’une décennie ensemble. «Avec une grande tristesse, après 10 ans ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion amoureuse pour divorcer», a écrit Cavallari, 33 ans, dans une légende à côté d’une photo du couple.

Elle a ajouté: «Nous n’avons rien d’autre que de l’amour et du respect les uns pour les autres et nous sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. C’est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à tout le monde de respecter notre vie privée pendant que nous traversons cette période difficile au sein de notre famille. ” Cutler a également partagé cette déclaration sur sa page.

En septembre, Cavallari a parlé à Entertainment Tonight de la scission et a expliqué que ce n’était «pas une décision facile» pour elle. C’est quelque chose auquel j’ai vraiment pensé chaque jour pendant plus de deux ans », a-t-elle déclaré à l’époque.« C’était la décision la plus difficile que j’aie jamais prise.

Cavallari a ajouté: “Ma mère [Judith Spies Eifrig] avait l’habitude de dire: «Vous saurez quand il sera temps». J’ai l’impression que c’était vrai. Je savais. Et c’est tout. “Plus récemment, Cavallari a été lié de manière romantique à un nouveau beau, le comédien Jeff Dye, dont les sources ont déclaré que Cutler n’était pas ravi.