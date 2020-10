Alors que le nombre de cas de coronavirus grimpe à nouveau aux États-Unis, l’acteur des Lovebirds Kumail Nanjiani a lancé dimanche matin un fil Twitter brûlant sur la réponse du président Donald Trump à la pandémie. Nanjiani a déclaré que le gouvernement «ne faisait rien», ajoutant que lui et sa femme Emily V. Gordon se sentaient «abandonnés par notre pays». Il a déclaré que les décès causés par la pandémie étaient «tous évitables», soulignant le nombre de morts beaucoup plus faible dans d’autres pays.

“Je suis désolée. Je suis généralement une personne très optimiste et je me suis battue pour rester positive ces derniers mois. Mais aujourd’hui, c’est difficile”, a commencé la star de la Silicon Valley. “Nous nous dirigeons vers un pic de Covid massif et les gens qui sont censés nous protéger ne font rien et nous accusent d’être concernés.” Nanjiani, 42 ans, a déclaré que Gordon et lui avaient passé les huit derniers mois en quarantaine parce qu’elle faisait partie d’un groupe à haut risque. “Mais il ne s’agit pas de nous. Nous sommes les plus chanceux”, écrit-il. “Plus de 226 000 personnes sont mortes. C’est autant de familles détruites. Les gens ont perdu leur maison, leur emploi.”

Je suis désolé. Je suis généralement une personne très optimiste et je me suis battue pour rester positive ces derniers mois. Mais aujourd’hui, c’est dur. Nous nous dirigeons vers un pic de Covid massif et les gens qui sont censés nous protéger ne font rien et nous accusent d’être concernés. – Kumail Nanjiani (@kumailn) 25 octobre 2020

Nanjiani a déclaré que l’on avait l’impression que d’autres pays avec des taux de mortalité plus faibles sont «dans un autre monde». “Sont-ils confrontés à la même maladie que nous?” Il a demandé. “Je suppose que c’est la différence. Ils s’en occupent. Nous ne le sommes pas. Nous avons politisé tous les efforts de répression.” Il a noté que certains voyaient le port de masques comme un «signe de faiblesse». La protection de la famille, des amis et des voisins était également perçue comme un «signe de faiblesse», tout comme «se briser le cœur chaque jour par une augmentation des cas» et «s’inquiéter que le prochain texte soit un signe de faiblesse».

Najiani a noté comment Trump avait détourné le blâme de la propagation du virus, rejetant le blâme sur la Chine. “[Eight] des mois et nous sommes toujours là », a-t-il écrit, avant d’exhorter ses partisans à faire un don à de bonnes causes.« Les gens font un travail fantastique là-bas. La plupart du temps, cela fonctionne. Mais pas aujourd’hui “, a-t-il écrit. Nanjiani a dit aux gens de” faire attention là-bas “, ajoutant qu’il craignait qu’il puisse y avoir” quelques mauvais mois devant nous. Et je me sens désespéré et impuissant aujourd’hui. »En fin de compte, Nanjiani a déclaré qu’il prévoyait« d’essayer de revenir à l’optimisme maintenant ».

Le nombre de cas confirmés de coronavirus dépasse désormais 8,6 millions aux États-Unis, avec 225215 décès enregistrés dimanche soir, rapporte l’Université Johns Hopkins. Le pays est au milieu d’une nouvelle vague de cas. Vendredi, plus de 85 000 cas ont été enregistrés, battant le record d’une journée établi le 16 juillet, rapporte le New York Times. Le nombre de patients hospitalisés avec le virus a grimpé de 40% au cours du mois dernier.

Je suppose que je n’ai rien de constructif à dire. Faites juste attention là-bas. J’ai bien peur que nous ayons quelques mauvais mois devant nous. Et je me sens désespéré et impuissant aujourd’hui. En fait, les pls répondent avec des organisations dignes auxquelles nous pouvons faire un don. Je vais essayer de revenir à l’optimisme maintenant. – Kumail Nanjiani (@kumailn) 25 octobre 2020

Dimanche matin, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré à Jake Tapper de CNN que l’administration Trump “ne contrôlerait pas” la pandémie. “Nous allons contrôler le fait que nous obtenons des vaccins, des produits thérapeutiques et d’autres domaines d’atténuation”, a déclaré Meadows. Trump a déclaré à plusieurs reprises que le pays «tournait le coin», et l’a fait à nouveau lors de son dernier débat avec le candidat démocrate à la présidence Joe Biden la semaine dernière.