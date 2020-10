Kyle Busch ne pourra pas gagner la NASCAR Cup Series cette année car il a été éliminé des séries éliminatoires le week-end dernier à Charlotte. Le joueur de 35 ans a remporté le championnat l’année dernière et a fait presque tout ce que l’on peut faire dans une carrière NASCAR. PopCulture.com a eu l’occasion de parler à Busch de la seule chose qu’il cherche à faire avant la fin de sa carrière, à savoir gagner le Daytona 500.

“Ce serait le n ° 1 sur la liste”, a déclaré Busch. “Ne pas avoir cette récompense ne ferait pas moins d’une carrière, mais cela la rendrait certainement bien meilleure d’une carrière et de sortir en tête comme ça et d’avoir accompli tout ce qu’il y avait à accomplir au sommet.” Busch a failli remporter la plus grande course de la saison. En 2019, Busch a terminé deuxième avec son coéquipier, Denny Hamlin, premier. En 2016, Busch est arrivé à la troisième place derrière Hamlin (1er) et Martin Truex Jr. (2ème). Mais comme Busch l’a mentionné, ne pas gagner le Daytona 500 ne réduirait pas sa carrière car il est deux fois champion de la Cup Series et deux fois champion de la saison régulière de la Cup Series et le leader de tous les temps dans les courses Xfinity Series. alors que les courses de la série Truck.

L’idée était que Busch allait être l’un des favoris pour remporter à nouveau le championnat, mais il n’a jamais pu trouver son équilibre et n’a pas encore remporté de course. Avant la course à Charlotte, Busch a parlé de gagner l’événement et de prendre de l’élan à la fin de la saison.

“Si nous pouvons gagner cette course à Charlotte, cela poussera automatiquement notre ticket pour le tour suivant, et si nous pouvons gagner l’une des trois courses au tour suivant, cela nous poussera automatiquement dans la course au championnat à Phoenix”, Busch m’a dit. «Phoenix est une très bonne piste pour nous. Nous courons bien là-bas. C’est un endroit formidable pour gagner. J’adore aller dans l’ouest et faire partie de l’action de la côte ouest. Je viens de Las Vegas, donc c’est toujours amusant. ” Busch n’est peut-être pas en lice pour remporter le championnat, mais s’il peut gagner l’une des quatre courses restantes cette saison, ce serait une excellente fin pour une année difficile.