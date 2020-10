Le championnat WWE 24/7 a été créé l’année dernière et a eu 13 champions différents – dont la star de NASCAR Kyle Busch, qui a remporté la ceinture lors d’une apparition le Monday Night Raw en décembre. PopCulture.com a récemment eu la chance de parler à Busch de son expérience à la WWE, et il s’est dit prêt à être deux fois Champion 24/7.

“Je pense que ce serait amusant”, a déclaré Busch à PopCulture. “Je l’ai gagné une fois et ils disent tous que j’ai eu de la chance sur celui-là, comme je l’ai fait lorsque j’ai remporté mon premier championnat de la Cup Series. Si je dois encore faire mes preuves, faisons-le.” À ce moment-là, Busch était à Nashville pour la semaine des champions de NASCAR et est apparu à Raw avec son compatriote star de NASCAR Michael Waltrip. R-Truth, le champion en titre 24/7, a accueilli Busch et Waltrip lorsqu’il est sorti sur le ring. R-Truth a ensuite dit à Busch et Waltrip de sortir dans la zone du ring, mais Waltrip a enlevé sa veste pour révéler un maillot d’arbitre, permettant à Busch de se faufiler derrière R-Truth et de l’épingler pour le titre.

NOUVEAU CHAMPION 24/7! Le champion de la #NASCAR Cup 2019 @KyleBusch vient de remporter le # 247Championship sur #RAW! pic.twitter.com/SiLmcUi0YT – WWE (@WWE) 3 décembre 2019

La mauvaise nouvelle est que Busch a perdu le titre plus tard dans la nuit lorsque R-Truth, surpris, l’a épinglé dans le vestiaire. Dans la défense de Busch, R-Truth est le meilleur champion 24/7 de l’histoire de la WWE, car il a remporté le titre 42 fois en près d’un an, car le titre 24/7 peut être défendu 24 heures sur 24, sept jours. une semaine à tout moment et en tout lieu. R-Truth et le titre 24/7 ont rendu Raw divertissant l’année dernière, et Busch essaie de suivre le spectacle autant qu’il le peut.

“Si je l’attrape et que je suis capable de m’asseoir sur le canapé le lundi soir ou quelque chose comme ça”, a déclaré Busch. “C’est généralement à peu près au même moment où j’essaye de coucher notre fils.” La WWE ne voyage pas partout dans le monde actuellement en raison de la pandémie COVID-19, il sera donc difficile pour Busch de reconquérir le titre maintenant. Mais si l’occasion se présente, le double champion de la NASCAR Cup Series est prêt à gronder.

“Je pense que ce serait amusant”, a déclaré Busch. “Il y a un groupe démographique unique. C’est assez amusant d’aller là-bas et de rencontrer certains des personnages et autres. Je suis en quelque sorte ami avec Pat McAfee. Il a en quelque sorte pris en compte ces derniers temps. Pouvoir obtenir le Titre 24/7 de R-Truth il y a presque un an, c’était plutôt amusant. Ce serait intéressant. Je ne suis certainement pas fait pour ça. Je devrais peut-être aller au gymnase pendant encore quelques années. Rien de mieux que d’y aller là-bas et faire de la lutte. “