Kyle Busch a encore quelques courses avant la fin de la saison NASCAR 2020. Cependant, il ne pourra pas défendre son titre en Cup Series puisqu’il a été éliminé des séries éliminatoires le week-end dernier. Et tandis que les fans sont déçus que Busch ne remporte pas de championnats consécutifs, ils peuvent célébrer Halloween avec lui avec la nouvelle application TREAT TOWN. PopCulture.com a eu l’occasion de parler avec Busch de l’application virtuelle de trucage ou de traitement, qui est la première du genre.

“J’étais vraiment intrigué et intéressé par la façon dont tout cela va fonctionner et comment cela va se passer”, a déclaré Busch. “Juste en repensant à il y a quelques mois comme, allons-nous revenir à Halloween, des trucs ou des friandises et tout ce genre de choses à l’heure? Vous ne savez toujours pas vraiment ce que les différents états vont permettre. Mars Wrigley a décidé qu’ils allaient prendre de l’avance et exciter les fans pour Halloween cette année. “

TREAT TOWN est un moyen pour les fans de tromper ou de traiter virtuellement – ainsi que d’obtenir des bonbons de la voiture n ° 18 de Busch. “Dans l’application, vous allez pouvoir faire du porte-à-porte pour collecter des crédits de bonbons que vous pouvez échanger contre de vrais bonbons”, a ajouté Busch. “De plus, dans l’application, vous verrez notre Toyota Camry n ° 18 M & Ms Halloween, où les fans peuvent troquer ou traiter, et la voiture va offrir des crédits de bonbons M & Ms et Snickers. Ça a été assez amusant de vérifier tout cela. . “

Halloween tombe un samedi cette année et Busch organise une course à Martinsville, en Virginie, le dimanche suivant. Il aura le temps de passer Halloween avec sa famille, mais les choses seront différentes en raison de la pandémie COVID-19.

«En règle générale, nous sortons toujours chez nos amis qui vivent dans un quartier très animé et riche en maisons où vous pouvez faire du porte-à-porte et faire du trucage», a déclaré Busch. “Heureusement, Halloween tombe un samedi et je n’ai aucune obligation le samedi jusqu’à ce que nous nous rendions sur la piste de course le dimanche matin. Nous ferons Halloween chez notre ami, juste peut-être une petite réunion de clôture familles. Je doute qu’il y ait des trucs ou des friandises. Nous aurons tous juste une fête d’Halloween déguisée. ” Les fans peuvent commencer avec TREAT TOWN en cliquant ici ou en téléchargeant l’application sur n’importe quel appareil Android ou iOS.