NASCAR a réintégré le pilote Kyle Larson, précédemment suspendu, le 19 octobre, lui ouvrant la porte de revenir en Cup Series en 2021. Il n’avait pas d’équipe à l’époque, mais est maintenant prêt après avoir rejoint l’une des organisations les plus prospères. Larson deviendra le quatrième pilote Hendrick Motorsports et contribuera à ramener un nombre dormant.

HMS a annoncé le déménagement mercredi matin et a confirmé que Larson prendrait à nouveau le volant d’une Chevrolet Camaro. Il pilotera la n ° 5, qui n’a pas vu la piste depuis 2017. La Chevrolet Camaro n ° 88, précédemment conduite par Alex Bowman avant son départ vers la n ° 48, partira. Larson s’associera désormais à Bowman, Chase Elliott et William Byron pour former l’une des plus jeunes équipes de NASCAR, créant un âge moyen de 26 ans.

“Kyle est incontestablement l’un des pilotes de voitures de course les plus talentueux au monde”, a déclaré Rick Hendrick, propriétaire de Hendrick Motorsports, dans un communiqué de presse mercredi. “Il a des capacités de niveau championnat et sera un ajout important à notre programme sur piste. Plus important encore, je suis convaincu qu’il comprend nos attentes et qu’il sera un formidable ambassadeur pour notre équipe, nos partenaires et NASCAR.

“Kyle et moi avons eu de très nombreuses conversations avant l’annonce d’aujourd’hui”, a poursuivi Hendrick. “Je suis convaincu de ce qu’il a dans son cœur et de son désir d’être un champion dans tous les aspects de sa vie et de sa carrière. Kyle a fait un travail important au cours des six derniers mois, et Hendrick Motorsports va soutenir ces efforts continus.”