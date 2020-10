Le pilote NASCAR suspendu Kyle Larson a fait un pas vers son retour en Cup Series. L’ancien timonier de la Chevrolet Camaro n ° 42 Chip Ganassi Racing, qui a été licencié après avoir prononcé le mot N pendant un livestream, a officiellement demandé à être rétabli. NASCAR n’a pas pris de décision sur l’avenir de Larson, mais le ferait dans un proche avenir.

Selon Adam Stern du Sports Business Journal, l’organisme de sanction du sport devrait approuver la réintégration de Larson dans les semaines à venir. Le joueur de 28 ans est resté à l’écart de la meilleure série du sport tout en suivant un entraînement de sensibilité et a embauché un entraîneur de la diversité, Doug Harris du Kaleidoscope Group. Larson a également travaillé dans la communauté de Minneapolis, prenant part à des collectes de nourriture et a visité le centre communautaire de la légende olympique Jackie Joyner-Kersee à Saint-Louis.

Tout au long de son éducation et de sa course dans la série de voitures de course World of Outlaws, Larson est resté en contact avec NASCAR. Bien que des conversations régulières avec le conseil d’administration ne signifient pas qu’il sera automatiquement réintégré. Bob Pockrass de FOX Sports rapporte que NASCAR continue d’avoir des discussions internes sur Larson et avec lui.

Si le pilote suspendu revient finalement en Cup Series, il devra trouver une nouvelle équipe. Lorsque CGR l’a congédié, ils ont embauché le vétéran Matt Kenseth pour terminer la saison 2020 dans le n ° 42. À l’approche de 2021, le pilote de la Xfinity Series Ross Chastain passera à temps plein en Cup Series et en 42.

Alors que sa course précédente est revendiquée, Larson aurait suscité l’intérêt d’autres équipes ces dernières semaines. Stewart-Haas Racing était l’une des équipes qui auraient examiné la possibilité d’amener Larson dans le giron. Clint Bowyer, le pilote de la Ford Mustang n ° 14, prend sa retraite à la fin de la saison pour rejoindre le stand FOX. Amener Larson dans l’équipe est une option, mais SHR pourrait également élever Chase Briscoe après une saison dominante dans la série Xfinity.

Il existe une autre option dans Hendrick Motorsports. Le septuple champion Jimmie Johnson prend sa retraite tandis qu’Alex Bowman passe à l’emblématique n ° 48. Son n ° 88 n’a actuellement aucun pilote pour la saison 2021, et FOX Sports rapporte que Larson pourrait combler ce vide. Bien que ce mouvement soit simplement rumeur pour le moment.

L’avenir de Larson est inconnu avec quatre courses restantes dans la saison, et NASCAR ne l’a pas encore réintégré. Si cela se produit, il atterrira probablement dans l’une des meilleures équipes avant la saison 2021 et le Daytona 500.