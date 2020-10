dernières nouvelles

Pilote NASCAR Kyle Larson aura une NOUVELLE équipe à son retour sur la piste en 2021 – en signant avec Hendrick Motorsports, 6 mois après son infâme incident de n-word.

Le chauffeur de 28 ans avait été viré par son ancienne équipe, Chip Ganassi Racing, après avoir lancé le n-mot lors d’une course virtuelle en avril … et beaucoup se sont demandé s’il courrait un jour à nouveau.

Mais Hendrick Motorsports a annoncé mercredi avoir signé un contrat pluriannuel avec Larson pour conduire la voiture n ° 5 en 2021.

Comme nous l’avons déjà signalé, NASCAR avait initialement suspendu Larson pour L’incident – mais annoncé plus tard il a été réintégré et éligible pour courir à nouveau à partir du 1er janvier 2021.

“Hendrick Motorsports est une organisation de championnat qui a placé la barre haute pour la performance et pour la façon dont ses pilotes représentent l’équipe et ses partenaires”, a déclaré Larson dans un communiqué.

“Mon objectif est de gagner des courses, d’être un excellent coéquipier, de continuer mes efforts personnels pour grandir et de me maintenir à ce niveau élevé personnellement et professionnellement.”

Larson dit qu’il sait qu’il y a une barre haute pour qu’il réussisse à la fois sur et hors piste. Il dit également propriétaire de l’équipe Rick Hendrick était l’une des rares personnes à se tenir à ses côtés à la suite de l’incident racial.

“M. Hendrick est l’une des personnes qui m’ont tendu la main au cours des 6 derniers mois. Nos conversations initiales ne portaient pas sur la course. Il se soucie de moi en tant que personne et veut me voir réussir au-delà de la conduite.”

“Je ne peux pas dire à quel point je suis reconnaissant pour l’engagement, la foi et la confiance de lui et de tout le monde chez Hendrick Motorsports.”

Pour sa part, Rick Hendrick affirme que Kyle est “incontestablement l’un des pilotes de voitures de course les plus talentueux au monde”.

“Plus important encore, je suis convaincu qu’il comprend nos attentes et qu’il sera un formidable ambassadeur pour notre équipe, nos partenaires et NASCAR.”

“Kyle et moi avons eu de très nombreuses conversations avant l’annonce d’aujourd’hui. Je suis confiant dans son cœur et dans son désir d’être un champion dans tous les aspects de sa vie et de sa carrière.”