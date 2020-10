Kyle Larson reviendra en Cup Series en 2021 en tant que pilote de la Chevrolet Camaro n ° 5 Hendrick Motorsports. La nouvelle crée de l’enthousiasme chez de nombreux fans, ainsi que l’indignation entre autres. Maintenant, le pilote NASCAR répond aux membres de la «culture d’annulation» qui veulent qu’il ne remette jamais les pieds sur une piste.

Larson est apparu sur le téléchargement de Dale Jr. pour une séance exclusive avec Dale Earnhardt Jr. et co-animateur Mike Davis. Il a parlé de son retour à la Cup Series, de son adhésion à Hendrick Motorsports et du travail qu’il a accompli pour se renseigner davantage sur l’injustice raciale. Il a également été confronté à des questions sur «l’annulation de la culture» et sur la façon dont certaines personnes sont toujours très en colère contre lui après avoir utilisé l’insulte raciale. Larson a répondu à ces questions en expliquant comment il peut montrer qu’il a réellement pris des mesures pour être une meilleure personne.

À venir à 13 h sur The @DaleJr Download – la conversation complète avec le nouveau pilote de @ TeamHendrick @KyleLarsonRacin et l’homme qui l’a embauché. Un aperçu: pic.twitter.com/DUsE3p1EVX – Dirty Mo Media (@DirtyMoMedia) 28 octobre 2020

“Pour moi, c’est tout ce que vous avez mentionné – vous excuser et faire tout cela”, a déclaré Larson. “Mais c’est aussi – ce qui va le plus loin, ce sont les actions et les actions, ne pas en parler ou essayer de faire de la publicité pour ce que vous avez fait. Cela a été important pour moi, sortez et faites toutes ces choses mais ne essayez de vous promouvoir en le faisant parce que je pense que les gens verront à travers le BS. “

Comme Larson a continué à l’expliquer, il est bien conscient qu’une grande partie de la base de fans ne lui a pas encore pardonné. Il a reçu le soutien de certaines personnes ces dernières semaines, mais il y en a beaucoup qu’il doit encore convaincre. Larson a déclaré que ce processus prendra beaucoup plus de temps que le temps qu’il a passé loin de la piste tout en purgeant sa suspension.

“C’est important pour moi, et je sais que ça va prendre du temps”, a poursuivi Larson. «Et je sais qu’il y a des gens qui ne changeront jamais leur opinion sur moi, mais cela ne m’empêchera pas d’essayer de prouver qui je suis vraiment. Davis est intervenu et a déclaré que Larson s’était approprié ses erreurs tout au long du processus, tandis que Earnhardt a déclaré que les gens espèrent que Larson peut être un exemple.

Bien qu’il ne soit officiellement éligible à la course que le 1er janvier 2021, Larson peut désormais planifier sa première saison avec Hendrick Motorsports. Il a la voiture, ainsi qu’un numéro emblématique. Maintenant, il a besoin de sponsors pour aider à amener la Chevrolet Camaro n ° 5 sur la piste chaque semaine. Pendant qu’il attend et après avoir participé à la meilleure série de NASCAR, Larson continuera à sensibiliser la communauté.