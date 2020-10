Kyle Larson a été réintégré à NASCAR pour la saison 2021 et il est prêt à montrer à tout le monde qu’il est une meilleure personne qu’il ne l’était avant la suspension. Dans une interview avec FloRacing, Larson parle de sa suspension de NASCAR et de ses objectifs à son retour. Larson a été suspendu de NASCAR en avril après avoir utilisé une insulte raciale lors d’un événement iRacing.

“Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je veux revenir et faire du bon travail”, a déclaré Larson dans l’interview. “Premièrement, je veux montrer à tout le monde que je suis une bonne personne et que j’ai fait une erreur stupide … Je veux montrer aux gens que je ne suis pas cette personne. Il y a beaucoup à prouver sur le plan personnel et professionnel.” Larson a dit cela avant d’être officiellement réintégré à NASCAR. Il cherche à bâtir sur une saison 2020 productive sur la piste en terre battue, accumulant des victoires dans toutes les catégories de courses sur piste – midgets, sprints et modèles tardifs – devenant l’un des pilotes les plus dominants cette année.

Kyle Larson a plus à prouver après sa réintégration en NASCAR. Revoir les temps forts de sa saison historique ⬇️ – FloRacing (@FloRacing) 20 octobre 2020

“NASCAR continue de donner la priorité à la diversité et à l’inclusion dans notre sport”, a déclaré l’organisme de sanction dans un communiqué. “Kyle Larson a rempli les conditions fixées par NASCAR et a pris plusieurs mesures volontaires, pour mieux se former afin qu’il puisse utiliser sa plate-forme pour aider à combler le fossé dans notre pays. La suspension indéfinie de Larson a été levée. Aux termes de sa réintégration, il sera autorisé à reprendre toutes les activités de course NASCAR à compter du 1er janvier 2021. “

Il y a certaines conditions à la réintégration de Larson. Le pilote de 28 ans devra prendre part à plusieurs allocutions espacées jusqu’en 2023. Larson suivra également des cours de formation et d’engagement supplémentaires jusqu’en 2023, et il devra continuer à travailler avec les Urban Youth Racing School (UYRS ) et Rev Racing. En août, Larson a expliqué pourquoi il avait dit l’insulte raciale.

“J’étais juste ignorant. Et immature. Je ne comprenais pas la négativité et la douleur qui accompagnent ce mot”, a déclaré Larson à l’Associated Press. “Ce n’est pas un mot que j’avais jamais utilisé. J’ai grandi dans le nord de la Californie, tout ce que j’ai fait était la course et c’est tout ce sur quoi je me concentrais. Il y a probablement beaucoup d’expériences de la vie réelle que je n’ai pas eues et je ignorait à quel point ce mot est blessant. “