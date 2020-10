Hendrick Motorsports a consolidé sa gamme 2021 mercredi avec l’annonce que Kyle Larson rejoindra officiellement l’équipe pour un contrat pluriannuel. Il conduira la Chevrolet Camaro n ° 5 précédemment inactive, le numéro HMS d’origine. Larson s’associera à Alex Bowman, Chase Elliott et William Byron pour former l’une des équipes les plus gagnantes de la Cup Series tout en faisant pleinement son retour après une suspension en raison de son utilisation d’une insulte raciale lors d’un événement iRacing.

Avec la nouvelle que Larson rejoignait HMS et conduisait une voiture de stock avec un numéro emblématique, les fans ont réagi de plusieurs manières différentes. Certains se sont déclarés choqués par le partenariat et ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu la nouvelle venir. D’autres, cependant, ont déclaré qu’ils étaient enfin heureux de voir le contrat de longue date révélé et ont exprimé leur enthousiasme pour une équipe de course jeune et talentueuse. Un groupe de fans, cependant, a déclaré qu’il était bouleversé par cette décision. Ils ont ajouté Larson à la liste des pilotes qu’ils “refusent de soutenir”, le jumelant avec Bubba Wallace.

Merci M. Hendrick! J’ai l’impression que Noël est enfin arrivé. J’attends cette annonce depuis des mois. Félicitations @KyleLarsonRacin! – Karen Snyder (@ Karen10290453) 28 octobre 2020

Espérons que lui et Bubba Smollett finiront 39e et 40e à chaque course l’année prochaine. – David Sisler🇺🇸 (@davesizzle) 28 octobre 2020

Les fans avaient certainement des opinions partagées mercredi après l’annonce que Larson rejoindra le HMS. Certains ont soutenu le mouvement et ont félicité l’équipe pour avoir donné au pilote précédemment suspendu une seconde chance de se faire rembourser. D’autres, cependant, ont montré leur aversion et ont vivement critiqué Larson, Bubba Wallace et le propriétaire de l’équipe du HMS, Rick Hendrick.

@ Abrugh94, le secret le moins bien gardé de @NASCAR est enfin officiel. – Landon Brugh (@ lbrugh86) 28 octobre 2020

Littéralement tout le monde a vu cela venir – Trey A. Campbell (@ Juggalo_Trey48) 28 octobre 2020

Le contrat pluriannuel était-il un secret bien gardé ou tout le monde savait-il que cette décision se profilait à l’horizon? Les réponses ont beaucoup varié au fur et à mesure que les utilisateurs de Twitter réagissaient aux nouvelles. Lorsque NASCAR a annoncé la réintégration de Larson, plusieurs fans ont deviné où il atterrirait. Certains ont dit que Stewart-Haas Racing était la meilleure option tandis que d’autres ont proclamé que HMS était la seule destination sensée. Quelques-uns avaient précédemment déclaré que Larson remplacerait Wallace par Richard Petty Motorsports, mais Erik Jones a pris sa place dans la Chevrolet Camaro n ° 43.

HMS se transforme lentement en une équipe puissante. Aimer – Tyler (@ Tyler_Mizell9) 28 octobre 2020

YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS – Ya Boi Andrew (@TheDakHeatGamer) 28 octobre 2020

De nombreux fans et analystes ont déjà proclamé que Larson est l’un des pilotes les plus talentueux du sport automobile. Maintenant, il rejoint une équipe qui compte trois pilotes en séries éliminatoires: Alex Bowman, Chase Elliott et William Byron. Avec un afflux soudain de jeunes talents, il y a maintenant une conviction que HMS rivalisera avec Team Penske (Brad Keselowski, Joey Logano, Ryan Blaney) et Stewart-Haas (Aric Almirola, Clint Bowyer, Kevin Harvick, Cole Custer) pour le titre des meilleurs de la série Cup.

Heureux de vous avoir de retour en NASCAR, et encore plus heureux de vous avoir chez Hendrick. Fier des changements que vous avez apportés pour devenir une meilleure personne, et croyez que vous méritez absolument cette seconde chance. Profitez-en, j’ai hâte de vous revoir sur Victory Lane. – Kyle Berger (@ KB_48) 28 octobre 2020

Bien mérité pour une 2e chance. Et ce sera mieux que jamais. J’ai été derrière vous pour vous soutenir, et je suis tellement heureux de voir cette chance que Hendricks et tant d’autres pensent qu’elle en vaut la peine. Vous avez ce Kyle! Félicitations! Je ne peux pas attendre l’année prochaine pour commencer! 👍🏻 – LB (@ lab1705) 28 octobre 2020

Lorsque Larson a prononcé l’insulte raciale et s’est excusé plus tard, les fans de course ont réagi de deux manières. Certains ont demandé qu’il soit banni à jamais. D’autres voulaient voir Larson suivre une formation de sensibilité et s’efforcer de devenir un meilleur humain. Ces fans ont soutenu Larson pour obtenir une seconde chance s’il prenait certaines mesures.

Nous saluons le retour!!! Nascar a été si ennuyeux sans vous. J’ai eu la chance de suivre votre course en terre battue et j’ai même pu vous rencontrer avec Katelyn lors d’une première course. J’ai hâte de vous voir piloter un équipement de premier ordre avec une équipe de premier ordre. # LAR5ON pic.twitter.com/12KgporaXf – Brandon Fritts (@ texans90) 28 octobre 2020

Nous faisons tous des erreurs. Ne vous inquiétez pas. Heureux de savoir que vous serez de retour sur la piste l’année prochaine. Je parie que tous ces coureurs de terre seront heureux aussi, puisque vous les avez épuisés lol. – billy horton (@ billy196842) 28 octobre 2020

Pendant que Larson purgeait sa suspension, suivait une formation de sensibilité et prenait d’autres mesures pour se renseigner davantage sur le racisme, il a continué à courir dans la World of Outlaws Sprint Car Series. Il a dominé la série et a décroché 12 victoires, par NBC Sports. Maintenant, il aura le soutien d’une puissante équipe NASCAR.

Content de ton dos. Tout le monde mérite une seconde chance et tu t’es cassé le cul pour l’avoir. Apprenez de vos erreurs et apprenez aux autres comment être meilleur. – #UnitedfromStarttoFinish (@ CW_MuddyH2O) 28 octobre 2020

Je vais dire ça en tant qu’homme noir. En tant que fan de NASCAR. Et un vrai fan de HMS. Quand ce qui s’est passé, j’ai été très déçu de Kyle, mais je suis content qu’il ait pris le temps et s’est excusé. Et je suis ravi que son retour soit chez Hendrick et la voiture 5. Félicitations. La saison prochaine, le HMS va dominer – Trei Hollywood (@treihollywood) 28 octobre 2020

Une réponse très courante parmi de nombreux fans de NASCAR mercredi était le soutien. Beaucoup ont dit qu’ils étaient à l’origine très en colère contre Larson quand il a utilisé l’insulte raciale. Ils ont également dit qu’ils reconnaissaient le travail qu’il a accompli. Maintenant, beaucoup de ces fans disent qu’ils encouragent Larson à avoir un impact à son retour.

Tout le monde sait que @NASCAR dépérit sur la vigne. Ils feront TOUT pour un titre – Mark Barton (@THE_MarkBarton) 28 octobre 2020

Kyle a publié sa première déclaration écrite: pic.twitter.com/G2PacjOdY4 – LegalFeagle (@FeagleLegal) 28 octobre 2020

Larson a eu sa juste part de supporters sur Twitter après l’annonce de son adhésion au HMS. Il a également eu de nombreux critiques. Il y avait plusieurs personnes qui ont fait des déclarations fortes sur le pilote et NASCAR. Ils ont proclamé qu’il n’avait pas changé depuis qu’il avait utilisé l’insulte raciale et que la Cup Series avait juste besoin de “booster ses cotes”.

